Serie B - Santopadre: il messaggio ai tifosi

Il numero uno biancorosso parla all'ambiente attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale della squadra. Il patron se la prende con un articolo di un quotidiano che lo aveva definito come il "confessore" di Nesta e poi chiede a tutti di stare calmi visto il momento delicato. Questa squadra, dice, è la stessa che è stata accclamata dopo la vittoria con l'Ascoli per 2-0 e che anche adesso serve lo stesso entusiasmo che si respirava intorno alla squadra.

Questa la nota del club perugino:

Visto che un articolo assurdo di giornale mi attribuisce di essere un confessore volevo sottolineare che io non confesso nessuno e sopratutto nel calcio di drammatico non esiste nulla. Questo sport è gioia per me e per tante altre persone…

1: “Anno zero” significa soprattutto tante difficoltà, quantomeno all’inizio.

2: Soltanto due mesi fa eravamo tutti d’accordo sul totale rinnovamento.

3: Rosa completa soltanto dal 18 agosto cioè un mese fa.

4: Un gruppo nuovo ha bisogno di fiducia, non di pessimismo esagerato provocato soprattutto dalla storia della stagione precedente e quindi incolpevole di quanto accaduto prima del loro arrivo.

5: Obiettivo primario la categoria.

6: Le famose teste di C…alcio adesso parlano male per poi sparire come sempre.

7: Due risultati negativi; mi rimangio tutto e ricambio tutto????

8: Con l’Ascoli stessa squadra…2-0 per la Curva Nord.

9: Entusiasmo fondamentale, almeno all’inizio.

10: Forza ragazzi, forza Mister…Animo e coraggio. Chi vi vuole bene è sempre con voi e vi garantisco che siamo tanti.