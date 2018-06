Serie B - Santopadre chiede l'incontro con i tifosi: la risposta della Nord

La lunga stagione del Grifo si è conclusa. Purtroppo non nel modo in cui tutti speravamo ma ormai è andata. Ci sono stati momenti belli, molti brutti e qualcosa tra tifosi e dirigenza è andato storto. Precisamenta dal dopo La Spezia il rapporto tra le parti si è inasprito e la situazione non è certo migliorata alla fine della stagione. Per questo motivo patron Santopadre aveva richiesto un incontro con i gruppi della Curva Nord. Un incontro voluto per fare chiarezza e cercare di capire il perchè certe cose non sono andate come avrebbero dovuto e perchè la società abbia preso certe decisioni ritenute quanto meno discutubili. A questa volontà di intenti ha però risposto la Curva Nord con un comunicato congiunto di tutti i gruppi diffuso attraverso i social.

Questo il comunicato:



"Ci è stato chiesto un incontro dal presidente Santopadre, come riportato dai giornali, per appianare le “divergenze” avvenute nel corso della stagione appena conclusa. Non siamo in contestazione con la società (la contestazione, per noi, è senza ritorno) ma in forte critica verso alcuni comportamenti e decisioni della dirigenza. Siamo consapevoli che un confronto sia necessario per il bene assoluto del Grifo, ma decideremo noi modi e i tempi".