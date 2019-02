Serie B - San Melchiorri salva il Perugia. Sgarbi bella scoperta

GABRIEL: Spettatore nel primo tempo poi nel secondo segue con attenzione la manovra e sventa un paio di colpi dei giocatori del Carpi. Voto: 6

SGARBI: Grande esordio per il giovane difensore perugino. Dimostra di avere personalità e soprattutto nel secondo tempo raggiunge con caparbietà molti palloni aerei. Non si fa mai sorprendere più di tanto. Una bella scoperta. Voto: 6,5

GYOMBER: Soffre un po’ la spinta del Carpi ma quando c’è da lottare e fare a sportellate non si tira mia indietro. Stringe i denti e si danna l’anima per fare il suo lavoro con grande ordine. Voto: 6,5

CREMONESI: Tiene a bada gli attacchi avversari senza andarci troppo per il sottile. Soffre il gioco aereo di Kresic ma cerca comunque di fare il suo. Voto: 6

FELICIOLI: Rischia molto nel finale per un fallo da rigore su Mustacchio che il direttore di gara giudica regolare. Soffre molto Rolando e compagnia, forse anche troppo. Voto: 5,5

BIANCO: Solito agonismo e sostanza in mezzo al campo. Cerca di dare ordine alla manovra in un campo che conosce benissimo. Sale di tono con il passare della partita. Voto: 6

FALZERANO: La sua non è ancora una prestazione all’altezza della situazione. Soffre moltissimo gli attacchi degli avversari e va in netta riserva di ossigeno. Voto: 5,5 (’64 VERRE. Non si è capito perché non fosse tra i titolari ma il suo cambio è azzeccato. Porta freschezza alla manovra e soprattutto confeziona l’assist per il gol di Melchiorri. Voto: 6,5)

DRAGOMIR: E’ meno incisivo del solito ma resta comunque un giocatore assolutamente affidabile. Peccato perché sarebbe servita da parte sua maggiore cattiveria. Voto: 5,5 (’80 KOUAN: S,V.)

MOSCATI: Torna titolare e non ritira mai né gamba né fiato. Si adatta al ruolo che gli chiede l’allenatore e copre bene la sua fascia di competenza. Voto: 6

SADIQ: Evanescente e con pochissima qualità. Gli viene chiesto di fare il lavoro sporco ma manca davvero in concretezza. Voto: 5 (’56 MELCHIORRRI: Entra e segna il gol vittoria. Non serve altro. Voto: 7)

HAN: Prova a sgomitare li davanti ma nella ripresa cala un po’. Corre e si danna l’anima ma gli manca ancora qualcosa. Voto: 5,5

NESTA: Stravolge la formazione e la squadra soffre un po’. Nella ripresa capisce che deve raddrizzare le cose e inserisce in campo i suoi gioielli, Verre e Melchiorri. Mai cambi furono così azzeccati. Voto: 6