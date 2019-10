Serie B, Salernitana-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

All'Arechi per la svolta. Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, entrambe arrivate in scontri diretti per le zone alte della classifica (prima a Empoli e poi a Benevento), il Perugia farà visita sabato 26 ottobre (ore 15) alla Salernitana dell'ex ct azzurro Gian Piero Ventura a cui è appaiato in classifica a -1 proprio dall'Empoli (e dal Crotone) e a -4 dal Benevento. Una sfida che alla nona giornata non può ancora essere considerata decisiva ma che in questo momento avrà un peso importante per entrambe le compagini, che perdendo rischierebbero di rimanere staccate dalla vetta e di dover poi preparare il successivo e ravvicinato turno infrasettimanale in un clima tutt'altro che idilliaco.

🔥⚽️🖥 Ti sei perso le emozioni della 8^ giornata della #SerieBKT? Rivivi con noi tutti i gol e le migliori azioni di questo turno 👉 https://t.co/eABHSa1ra0 pic.twitter.com/YOaBdhq4Do — Lega B (@Lega_B) October 22, 2019

FUORI FALCINELLI? - Le aspettative dei tifosi sono tante e nel caso del Perugia sono persino cresciute dopo il buon avvio delle due squadre: anche per questo Massimo Oddo potrebbe tornare a schierare i suoi con il modulo a una punta su cui ha lavorato fin dall'estate e che ha dato finora le maggiori garanzie e il necessario equilibrio alla squadra. Equilibrio che si è invece perso quando il tecnico ha provato ad affiancare Falcinelli al bomber Iemmello (nessun gol all'attivo con i due in coppia). Con 'Re Pietro' autore finora di 7 reti e inamovibile dovrebbe essere 'Dieguito' a tornare in panchina in attesa di tempi migliori, mentre dietro al capocannoniere si giocherebbero in questo caso il posto Capone, Buonaiuto e Fernandes. A centrocampo non ci sarà Carraro (squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato a Benevento) e a meno che Oddo non opti per un doppio mediano scegliendo due tra Kouan, Dragomir e Nicolussi Caviglia, all'Arechi potrebbe arrivare una grande chance di rilancio per il croato Balic che ha invece deluso nelle sue primi apparizioni in biancorosso. E se Falzerano sembra recuperato dopo l'infortunio al gomito che lo ha costretto a uscire nella ripresa del 'Vigorito', in difesa ancora indisponibile Angella e Sgarbi si gioca un posto da centrale con un Falasco tornato titolare negli ultimi due match ma non al meglio della condizione e forse destinato al forfait.

📊 Tre punti fondamentali per il @Frosinone1928 che esce dalle sabbie mobili dei playout con la vittoria all'ultimo respiro contro il fanalino di coda @LivornoCalcio. Ecco come cambia la classifica della #SerieBKT al termine dell'ottava giornata di campionato. pic.twitter.com/KH9wwSZi5L — Lega B (@Lega_B) October 21, 2019

GLI AVVERSARI - Sull'altro fronte saranno intanto diverse le assenze per Ventura che dovrà fare a meno dei vari Mantovani, Billong, Heurtaux, Firenze, Cerci e Cicerelli mentre già dal match perso a Venezia sono recuperati Lombardi e Jallow. Quasi obbligate dunque le scelte nel 3-5-2 del tecnico granata che davanti al portiere Micai dovrebbe schierare Karo, Migliorini e Jaroszynski con Lopez e Lombardi sulle corsie laterali, il trio formato dall'ex grifone Di Tacchio, Kiyine e Maistro in mediana a supporto delle punte Djuric e Giannetti. Altra soluzione la riconferma di Kiyine sulla destra come in Lagune con Odjer tornerebbe in campo dal primo minuto.

L'ARBITRO - Per arbitrare Salernitana-Perugia (diretta tv su Dazn e diretta testuale su perugiatoday.it) è stato intanto designato Gianluca Aureliano della sezione di Bologna insieme agli assistenti Michele Lombardi della sezione di Brescia e Domenico Palermo della sezione di Bari mentre il quarto uomo sarà Federico Longo della sezione di Paola. Diversi i precedenti con il 'fischietto' emiliano per il Grifo, che in 12 gare sotto la sua direzione di gara ha ottenuto 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Sono tanti i precedenti con la giacchetta nera emiliana, ben dodici, con uno score di quattro vittorie, sei pareggi (l'ultimo l'1-1 della passata stagione al 'Curi' contro lo Spezia) e 2 sconfitte.

Salernitana-Perugia (sabato 26 ottobre ore 15, stadio 'Arechi')

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lopez, Di Tacchio, Kiyine, Maistro, Lombardi; Djuric, Giannetti. All. Gian Piero Ventura

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Kouan; Buonaiuto, Capone; Iemmello. All. Oddo

ARBITRO: Aureliano di Bologna

TV: Dazn

WEB: perugiatoday.it