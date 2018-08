Serie B, rischio rinvio della prima di campionato. Santopadre: "Per noi venerdì si gioca, a meno che... "

C'è sempre più confusione in serie B. Almeno questo è quello che emerge dalla riunione appena terminata tra i capitani delle squadre di serie B e l'Associazione italiana calciatori. E proprio il presidente dell'AIC Damiano Tommasi si auspica che il campionato posticipi la data di inzio. Lo ha confermato alla stampa all'uscita dall'assemblea. "Al momento non so se Brescia - Perugia si giocherà e darà via al campionato" ha detto "Quello che mi auspico è che si possa rinvirae l'inizio della stagione di due giornate. Il timore è che sia stato un creato un precedente pericoloso perché basterà un contenzioso per rischiare di trovarsi con meno squadre iscritte facendo torto a chi ha rispettato i parametri economici".

Motivazioni. Il calendario della serie B la scorsa settimana è stato compilato al netto delle 19 squadre regolarmente iscritte senza ammettere dunque società che avevano fatto domanda di ripescaggio. Lo ha deciso la Lega B in quanto ha ritenuto i ricorsi non ammissibili anche se le società hanno fatto ricorso. Invece di aspettare il 07 settembre, data delle sentenza del Coni, si è deciso per partire in questa maniera, senza aspettare niente e nessuno. La sentenza che pende sulle squadre, Catania, Siena, Pro Vercelli, Ternana, Entella e Novara, è però importante perchè potrebbe cambiare tutto a campionato in corso. Per questo oggi i giocatori si sono ritrovati discutendo un eventuale sciopero alla prima giornata, che ora potrebbe diventare anche di due ma in maniera “ufficiale”. Adesso si attendono ulteriori sviluppi anche perchè Tommasi e Balata dovranno incontrarsi per parlare di quanto emerso anche oggi.

Perugia. Ed i biancorossi che dicono? Visto che saranno proprio loro a dare avvio alla stagione nell'anticipo di venerdì sera contro il Brescia. "Come club di serie B" ha commentato Santopadre "Dobbiamo rendere conto solo a Balata e Febbricini non ad altre leghe o associazioni quindi, venerdì alle ore 21, saremo regolarmente in campo e daremo insieme al Brescia il calcio d'inizio al campionato a meno che le istituzioni preposte a decidere non comunichino il contrario".