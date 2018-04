Serie B - Pro Vercelli - Perugia : segui la diretta

Tra poco al via la gara tra Pro Vercelli e Perugia per il recupero della ventinovesima giornata rimandata a causa della neve. Il Grifo è pronto a scalare ancora la classifica ed approfittare del buonissimo periodo che lo vede protagonista con una fila impressionanate di risultati utli consecutivi.

Dall'altra parte la Pro Vercelli, che non naviga certo in acque tranquille, ha un primato di un certo livello. Dall'inizio del 2018 ad ora non ha mai perso in casa e soprattutto non ha preso reti.E soprattutto il sintetico del "Piola" rappresenta un'inisdia importante per la formazione di mister Breda. Insomma gli attaccanti biancorossi sono chiamati ad una bella impresa.

Per quanto riguarda la formazione Breda cambia qualcosa con Dellafiore che prende il posto da titolare in difesa insieme a Magnani e Volta. A centrocampo torna Colombatto con Mustacchio, Gustafson, Bandinelli e Germoni che giocherà titolare. In avanti ci saranno ancora Cerri e Di Carmine con Diamanti pronto a subentrare dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali:

PRO VERCELLI Pigliacelli, Mammarella, Vives, Alcibiade, Morra, Castiglia, Gozzi, Ghiglione, Bergamelli, Germano, Ferreira.

A disp.: Marcone, Berra, Altobelli, Rovini, Paghera,Bifulco, Goncalves, Gatto, Da Silva, Pugliese, Ivan, Jidayi. All. : Gianluca Grassadonia

PERUGIA: Leali, Magnani, Gustafson, Mustacchio, Di Carmine, Volta, Colombatto, Dellafiore, Bandinelli, Cerri, Germoni. A disp.: Nocchi, Santopadre, Zanon, Buonaiuto, Belmonte, Del Prete, Diamanti, Bianco, Terrani, Kouan. All: Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta

ASSISTENTI: Enrico Caliari i Legnano - Marco Scatragli Baccini di Arezzo

IV UOMO :Matteo Marcenaro di Genova

1'pt: partiti!

4'pt: squillo del Perugia con il tiro dalla distanza di Mustacchio. Palla che termina fuori

5'pt: ancora Grifo con Di Carmine che da posizione defilata prova la conclusione. Palla che attraversa lo specchio della porta e sfila sul fondo

5'pt: capolvogimento di fronte e tenta il colpo anche la formazione di casa. Ci prova Castiglia: palla fuori

12'pt: dopo i primi sussulti la gara non regala più molte emozioni. Le schermaglie si svolgono soprattutto a centrocampo senza sbocchi significativi

15'pt: in campo non succede nulla di concreto anche se i biancorossi sembrano pigliare le misure del campo