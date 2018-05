Serie B - Play-off rimandati: la decisione della Lega

In serie B è tutto rimandato. Il pericolo di uno slittamento dei play-off a causa della situazione disciplinare del Bari è diventato realtà. Lo ha deciso oggi la Lega di serie B attraverso un comunicato ufficiale definendo anche il prossimo calendario. Tutto rimandato di una settimana dunque con il campionato che sembra quasi infinito.

I fatti. Il rinvio è arrivato a causa del deferimento della squadra pugliese per i mancati pagamenti dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di gennaio e febbraio. Il Bari dunque rischia una penalizzazione in classifica che cambierebbe la classifica con il conseguente cambio nella griglia play-off con il Cittadella che potrebbe giocarsi dunque in casa la gara secca dei preliminari e non al San Nicola come stabilito attualmente. La data dell'udienza presso il Tribunale Federale è stata anticipata al 25 maggio, prima era stata fissata per il 1 giugno, ma poi ci sarà il ricorso a cui entrambe le parti possono far ricorso. A quel punto sarà richiesta una procedura d''urgenza ma passerebbero altri 3-4 giorni e di fatto il 26 maggio non rappresenta più una data corretta per la gara.

Nuovo calendario. Dopo la vicenda legata al deferimento del Bari, la Lega Serie B ha spostato le gare del primo turno a domenica 3 giugno. Le semifinali si disputeranno il 6 e il 10 mentre le finali il 13 e il 16 dello stesso mese.

Questo il comunicato ufficiale della Lega:

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

– preso atto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale emanato in data 23 maggio 2018 con il quale l’udienza relativa al procedimento disciplinare n. 11176/1125 pf 17/18, già fissata per il giorno 1 giugno 2018, è stata anticipata al giorno 25 maggio 2018;

– preso atto della nota FIGC del 24 maggio 2018 prot. n. 22234;

– vista la delega conferita all’unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo LNPB;

– sentito nuovamente il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo LNPB e acquisito il relativo parere positivo;

– considerata la necessità di calendarizzare le gare dei playoff nel rispetto e a salvaguardia della regolarità del campionato e delle esigenze organizzative di tutti i Club coinvolti, nonché ritenuta la straordinarietà della situazione;

– tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;

– a parziale modifica del C.U. LNPB n. 175 del 10 maggio 2018;

stabilisce che il programma delle gare di playoff sia ridefinito come segue:

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª – 7ª)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª – 8ª)

Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª/7ª – 3ª)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª/8ª – 4ª)

Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 18.30 (4ª – 5ª/8ª)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3ª – 6ª/7ª)

Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 – ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 – ore 20.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.”