Serie B, Pisa-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo le tre sconfitte consecutive contro Spezia, Frosinone e Empoli il Perugia di Serse Cosmi è chiamato a rialzare la testa e a tornare con i tasca dei punti dalla trasferta sul campo del Pisa in programma sabato 29 febbraio (ore 15) e valida per la 26ª giornata di Serie B. Un match che alla fine si giocherà a porte aperte mentre la Lega, dopo il rinvio della gara Ascoli-Cremonese della settimana passata per l'allerta coronavirus, ha disposto le porte chiuse per 4 match (Entella-Crotone, Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e Chievo-Livorno). Le probabili formazioni....