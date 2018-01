Serie B - Perugia - Virtus Entella: segui la diretta

Riprende il campionato e per il Perugia è la solita storia: tornare immediatamente a vincere. Stavolta di fronte i biancorossi si troveranno la Virtus Entella, squadra come i grifoni, affamata di punti e reduce dall'avvicendamento in panchina e con una grande sete di vittoria. Insomma per entramebe una gara che potrà dire molto sul futuro. E tanto dirà su quello del Perugia che arriva da qualche bella critica da parte del pubblico, qualche mugugno per il mercato finora avaro di emozioni e tanti, troppi, risultati non soddisfacenti. Imperativo dunque per la formazione di mister Breda quello di mettersi tutto alle spalle e tornare a vincere al Curi, fino a questo momento terra di conquista per moltissime squadre.

Intanto oggi il Grifo cambia pelle e organizzazione tattica. Via al nuovo 3-5-2 provato in queste giornate di pausa dal campionato. Scelto Nocchi per la porta, Breda disegna la difesa a tre con Volta, Dellafiore e Belmonte in difesa, Terrani , Cuan, Colombatto, Brighi e Bandinelli per la linea di centrocampo, in avanti la coppia Di Carmine - Cerri. Forfait all'ultimo minuto per Del Prete che accusa un problema fisico e lascia la casacca a Terrani-.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Nocchi, Volta, Dellafiore, Belmonte, Terrani, Cuan, Colombatto, Bandinelli, Pajac, Di Carmine, Cerri. A disp: Santopadre, Bianco, Brighi, Bonaiuto, Dossena, Germoni, Monaco, Mustacchio, Del Prete, Traore, Zanon. All: Roberto Breda

VIRTUS ENTELLA: Iacobucci, De Santis, Ceccarelli, Pellizzer, Brivio, Crimi, Aramu, Di Paola, Diaw, La Mantia, Ardizzone. A disp: Acampora, Braye, Belli, Benedetti, Currarino, Gatto, Massolo, Paroni, Petrovic. All: Alfredo Aglietti

ARBITRO: Sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta

ASSISTENTI: Colella di Crotone - Cangiano di Napoli

IV UOMO: Maranesi di Ciampino

Le squadre stanno scendendo in campo. Tra poco si inizia. I tifosi perugini provano a sostenere subito la squadra in un Curi non pieno come al solito.

1'pt: Partiti!

7''pt: squadre abbastanza guardinghe ed in campo praticamente non succede nulla. Perugia ed Entella ancora molto titubanti

15'pt: gara ancora avara di emozioni. Nessuna azione da segnalare. Volta rischia il giallo per un fallo su Ceccarelli. Illuzzi lo redarguisce solo a voce

18'pt: Colombatto prova a lanciare Cerri che tocca la palla solo con la punta del piede. Conclusione sul fondo

21'pt: ammonito Diaw