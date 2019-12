Serie B, Perugia-Entella: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Tre gare in otto giorni per il Perugia, che cerca di riprendere quota verso il giro di boa e recuperare terreno nel rush finale del 2019 dopo il pari interno col Cosenza e la sconfitta di Cremona. Prima del match casalingo contro il Venezia (ultimo dell'anno solare) e della trasferta di Santo Stefano a Trapani, sabato 21 dicembre si partirà al Curi (ore 15) contro l'Entella con il Grifo che non potrà contare a bordo campo su Oddo (squalificato per un turno dopo il rosso rimediato nel recupero allo 'Zini').

"GRIFONERIE": urge Falcinelli per salvare il soldato Iemmello

AVANTI COL 4-3-2-1 - In campo non ci saranno invece Dragomir (ha scontato solo la prima delle tre giornate di stop decise dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione col Cosenza), i lungodegenti Angella e Kouan a e probabilmente Fernandes, ai box per un problema alla tibia. Il tecnico, soddisfatto della prestazione offerta contro la Cremonese nonostante la sconfitta, pare di conseguenza intenzionato a insistere sul 4-3-2-1 con Iemmello unica punta e Falcinelli in panchina ma con Buonaiuto a supportarlo in coppia con Capone al posto di Falzerano, che contende invece una maglia a Balic in mezzo al campo. Ballottaggio anche in difesa, dove a sinistra Di Chiara dovrebbe spuntarla su Nzita nonostante le scintille con Oddo al momento del cambio allo 'Zini'.

GLI AVVERSARI - Non dovrebbe a sua volta modificare il suo 4-3-1-2 Boscaglia, tecnico dell'Entella che è reduce da tre successi di fila (senza subire reti) e recupera Eramo a centrocampo e la 'zanzara' Giuseppe De Luca in attacco, entrambi assenti per squalifica nell'ultimo match vinto a Chiavari contro l'Empoli. A fare da trequartista sarà Schenetti, a un passo dal Grifo in estate e poi passato all'Entella dopo il rifiuto di Buonaiuto che era a sua volta corteggiato dai liguri.

Filippo, Hans e Marco in visita al Comitato Daniele Chianelli pic.twitter.com/tSNCuToMvv — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) December 17, 2019

L'ARBITRO - Ad arbitrare Perugia-Entella valida per la 17ª di campionato (diretta tv su Dazn, diretta testuale su perugiatoday.it e radiofonica su Umbria Radio) sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, designato insieme agli assistenti Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo mentre il quarto uomo Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il 'fischietto' abruzzese ha già diretto il Grifo in questa stagione nel secondo turno della Coppa Italia (Perugia-Triestina 1-0).

Perugia-Entella (sabato 21 dicembre, ore 15 stadio 'Curi')

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone; Iemmello. All. Massimo Oddo

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Settembrini, Paolucci, Erano; Schenetti; G. De Luca, De Luca. All. Roberto Boscaglia

ARBITRO: Camplone di Perugia-Giacomo

TV: Dazn

WEB: perugiatoday.it

RADIO: Umbria Radio