Serie B, Perugia - Virtus Entella 2-0: il Grifo torna a vincere

Il Grifo torna alla vittoria e rifila un 2-0 alla Virtus Entella. Ossigeno per Breda e Grifoni, ora impegnati nella corsa alla salvezza.

La cronaca della partita minuto per minuto

1'pt: Partiti!

7''pt: squadre abbastanza guardinghe ed in campo praticamente non succede nulla. Perugia ed Entella ancora molto titubanti

15'pt: gara ancora avara di emozioni. Nessuna azione da segnalare. Volta rischia il giallo per un fallo su Ceccarelli. Illuzzi lo redarguisce solo a voce

18'pt: Colombatto prova a lanciare Cerri che tocca la palla solo con la punta del piede. Conclusione sul fondo

21'pt: ammonito Diaw

24'pt: ancora un'ammonizione per gli ospiti. Stavolta il giallo è per Pellizzer

25'pt: punizione dalla trequarti per il Perugia. Palla in mezzo, nessuno dei grifoni raccoglie la sfera,la prende Crimi che spazza via

28'pt: OCCASIONE ENTELLA! Palla in mezzo, Diaw a fil di palo prova a infilare in rete ma c'è Volta che con grande personalità butta via un pallone pericolosissimo. Un secondo dopo, dal conseguente angolo, Pellizzer non inquadra di poco lo specchio della porta

34'pt: punizione per gli ospiti dalla trequarti. Batte Aramu. Sinistro a giro sul fondo

38'pt: primo tiro della gara per il Grifo. Destro per Di Carmine che Iacobucci fa suo senza patermi

43'pt: gran tiro dalla distanza di Brivio.Nocchi blocca in due tempi

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri due minuti

46'pt: FIAMMATA DEL PERUGIA. Doppia occasione per i grifoni. Prima Bandinelli con un grande interveneto di Iacobucci. La palla resta in gioco, da fuori ci prova Terrani. Fondo

47'pt: 1 contro 1 per Di Carmine. Conclusione da posizione defilata, diagonale che non inquadra lo specchio

47'pt: finisce qui il primo tempo con il Perugia che si infiamma solo nel finale. Troppo poco per chi è costretto a vincere

1'st: Si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

4'st: RETE DEL PERUGIA! KOUAN! Pallone d'oro di Pajac per il giovanissimo ivoriano, classe 1999, che in scivolata davanti alla porta spedice in rete. Esordio con gol per Kouan che va subito ad abbracciare Breda. Giocatore protagonista del match, l'unico che ha fatto vedere cose degne di nota

12'st: RADDOPPIO DEL GRIFO! CERRI. Grande palla di Bandinelli che Iacobucce respinge sui piedi di Cerri

13'st:Cambio Entella con Gatto che rileva il posto di Ardizzone

15'st: L'Entella non riesce a reagire ed al tecnico non resta che urlare a bordocampo come un forsennato

20'st: ancora Perugia e ancora Kouan che mette una palla in area per Di Carmine, Iacobucci intuisce e fa sua la sfera

23'st: ancora un cambio per l'Entella. Esce Aramu per Curraino

25'st: OCCASIONE ENTELLA E BRIVIDO PERUGIA! Cross di Gatto, La Mantia sfiora da ottima posizione ma non trova lo specchio buttando all'area una chance importante

30'st: Doppio cambio per il Perugia. Escono Terrani e Cerri ed entrano Zanon e Bonaiuto

35'st: un cambio per parte. Per i grifoni esce tra gli applausi del Curi Kouan ed entra Bianco. Per gli ospiti tocca all'ex Acampora al posto di Di Paola

40'st: Il Perugia prova a spingere ancora e l'Entella tenta di resistere strenuamente come puoò

45'st: finito il tempo regolamentare. Il direttore di gara assegna 4 minuti di recupero

94'st: fischio finale con il Grifo che finalmente, dopo una lunghissima astinenza, torna alla vittoria. La squadra ha giocato bene grazie anche alla grinta e vivacità del nuovo arrivato Kouan che mister Breda ha avuto il coraggio ed il merito di far esordire. Adesso, senza lascirsi andare a facili entusiasmi, c'è solo da dare continuità.