Serie B - Perugia - Venezia: segui la diretta

I biancorossi si preaparano a ricevere al Curi il Venezia di mister Inzaghi, a tre punti di distanza in classifica, per continuare a rincorrere il sogno chiamato serie A. Il tecnico Breda, infatti, nella consueta conferenza pre-gara ha parlato senza mezze misure:"Dobbiamo fare punti e imparare dalla sconfitta di Avellino. Mi aspetto una bella prestazione ma quello che conta sono solo i punti che conteremo alla fine". Messaggio forte e chiaro dunque. Il Grifo non vuole sbagliare più e riprendere subito la corsa interrotta lunedì sera al Partenio.

Per la formazione il tecnico biancorosso dovrà fare i conti con assenze di un certo peso. Mancheranno Bandinelli, che sarà operato alla spalla la prossima settimana, Magnani per un problema al polpaccio, Pajac e Bianco fermato per un turno dal giudice sportivo. Via dunque ad una rivoluzione della formazione che vedrà per la prima volta in campo un tridente offensivo composto da Diamanti alle spalle di Cerri e Di Carmine. In difesa tornerà invece Dellafiore al posto di Magnani e a centrocampo spazio a Zanon, che torna titolare dopo mesi, Gustafson, Colombatto e Germoni. 11 dunque molto offensivo chiamato a riprendere la marcia dei biancorossi.

Per quanto riguarda il Venezia, la squadra non arriva da un momento positivo , un punto nelle ultime 3 partite, ma sono chiamati a a rilanciarsi per conservare un posto nella corsa play-off. La formazione lagunare fuori casa non è una macchina macina punti, anzi. La squadra ha, infatti, solo il tredicesima rendimento esterno ma è comunque difficile da scardinare con soli 34 gol al passivo, cifra che la rende la terza miglior difesa del campionato. Senza contare la carica suonata da Inazghi prima del match:"Perugia è una bella squadra che gioca in uno stadio supportata da un pubblico fantstatico. Detto questo noi dobbiamo fare la nostra gara per risollavre la nostra situazione". Si preannuncia dunque una gara molto combattuta tra due formazioni con grande voglia di rivalsa.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Zanon, Del Prete, Volta, Germoni, Dellafiore, Gustafson, Colombatto, Diamanti, Cerri, Di Carmine. A disp: Nocchi, Santopadre, Achy, Belmonte, Konate', Kouan, Bonaiuto, Terrani, Mustacchio. All: Roberto Breda

VENEZIA: Audero, Modfolo, Andelkovic, Domizzi, Frey, Garofalo, Falzerano, Stulac, Suciu, Marsura, Litteri. A disp: Gori, Vicario, Cernuto, Zampano, Bruscagin, Del Grosso, Pinato, Firenze, Bentivoglio, Soligo, Gejio, Zigoni, Fabiano. All: Filippo Inzaghi

ARBITRO: Sig. Marinelli di Roma

ASSISTENTI: Rocca di Vibo Valentia - Rossi di Rovigo

IV UOMO: Sacchi di Macerata

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Tra poco si inzia

1'pt: partiti al Curi per Perugia - Venezia!

1'pt: prima emozione della gara. Perugia in avanti, conclusione da fuori area di Germoni. Alta sopra la traversa

3'pt: Grifo all'arrembaggio del Venezia. Cross dal fondo di Diamanti, palla in mezzo, Cerri sul primo palo non ci arriva, ci prova Di Carmine a due passi dalla porta: murato

5'pt: E'un Perugia scatenato che è sempre nella metà campo avversaria. Ci provano prima Cerri e poi Colombatto ma la retroguiardia lagunare dice di no

6'pt: Risponde il Venezia con Marsura che di testa punta la porta. Deviazione, angolo