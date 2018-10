Perugia-Venezia, le pagelle del Grifo: Vido e Melchiorri brillano come non mai

GABRIEL: Si supera con la doppia parata su Di Mariano prima e Zigoni poi. Una parata che vale oro, proprio come un gol. E'sempre pronto e attento. Sigilla la propria porta con grane cattiveria. Voto: 6,5

NGAWA: Buona la prestazione del difensore che deve tenere a bada le tante iniziative di Garofalo che garvita dalla sua parte. Si occupa molto di chiudere e meno di spingere ma va bene così. Voto: 6

GYOMBER: Anche per lui è una buona giornata e riesce a bloccare molte delle palle alte che transitano nella sua zona di campo e si fa trovare pronto con buon carisma e personalità. Voto: 6

CREMONESI: Concede davvero poche chance agli avanti del Venezia e ci mette tutta la forza possibile per bloccare le avanzate dei lagunari. Sta dimostrando di crescere e di avere molto coraggio e cuore. Voto: 6,5

FALASCO: Blocca spesso Zampano che di certo non è un cliente facile e spesso si spinge anche sulla corsia mancina. Non si risparmia per tutta la partita. Voto: 6

BIANCO: Gioca solo un tempo e poi deve lasciare il campo per infortunio. Comunque il capitano biancorosso per i 45 minuti di gioco ci mette il massimo. E dimostra che è imprescindubile dal Perugia. Voto: 6 ('45'st: KOUAN: Davvero una bella sorpresa il giovane grifone. Ci mette grinta, muscoli e corsa a volontà. Si prende falli a destra e a manca ma non demorde mai. Voto: 6,5)

VERRE: Tornato nel ruolo a lui più consono fa vedere cose migliori. Dimostra di poter avere il guizzo giusto quando dal nulla prova ad inquadrare la porta. E'sicuramente sulla strada giusta. Voto: 6 ('25'st MOSCATI: Entra nel momento giusto e non si tira mai indietro quando c'è da lottare. Voto: 6)

DRAGOMIR: Si divora letteralmente la rete per chiudere la partita ma hga dimostrato di avere il guizzo giusto all'occorrenza. E'sempre ben chiuso dalla difesa veneziana ma cerca sempre di trovare lo spazio giusto. Voto: 6

MUSTACCHIO: Corre come un forsennato ma al momento della palla buona per il gol spara alle stelle. Si danna l'anima ma perde un po' di concretezza al momento giusto. Voto: 6 (44'st: EL YAMIQ : S.V.)

VIDO: E'sempre in avanti ed ha sempre l'imprevedibilità giusta per segnare ad ogni occasione. Gli amnca solo la rete in questa partita anche se le ha davvero provate tutte. Ha carattere, classe e la giusta visione della porta. Brilla nel grigio pomeriggio del Curi. Voto: 7

MELCHIORRI: Per lui arriva la prima rete in biancorosso. Ed era ora. Lotta com un leone su tutti i palloni e nonostante qualche errore dimostra di avere il carisma di chi la sa molto lunga in questo campionato. Decide con un gran gol una partita che per il Grifo vale davvero moltissimo. Voto: 7,5

NESTA: Merita insieme a tutti i suoi ragazzi la vittoria. Fa scelte nuove di formazione cambiando molti dei ragazzi di Cosenza. E'coraggioso ed il coraggio paga. Tre punti scaccia nubi e adesso al Curi può tornare il sereno perchè la sua squadra dimostra di saper vincere ma anche, cosa più importante, di sapere giocare a calcio. Avanti così. Voto: 6,5