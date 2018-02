Serie B - Perugia: un vero e proprio disastro. Si salvano Cerri e Pajac

LEALI: fa il suo esordio con il Perugia ma decisamente non sarà una giornata da ricordare. Incolpevole nelle prime due reti avversarie su quella del 3-1 di Strizzolo può avere qualche bel rimorso di coscienza. Dopo la lunghissima trattativa che lo ha visto protagonista ci sdi aspettava qualcosa in più. Voto: 5

VOLTA: Gioca pochissimo , poi un infortunio lo costringe a lasciare facendo perdere la bussola ai suoi compaqgni di reparto. Fino a che si è visto in campo non aveva particolarmente demeritato. Voto: 5,5 (32' NURA: Mister Breda prova a metterlo in campo ma di certo è ancora troppo acerbo. Una mossa che poi si rimangia lo stesso allenatore facendole uscire dopo poco. Voto: 5 (74' GUSTAFSON: Non ha nessun impatto sulla gara. Voto: 5)

GONZALEZ. Anche il suo esordio è da dimenticare. Non riesce ad avere nessuna autorità in difesa ne tantomeno a dare punti di riferimento importanti. Poi nel finale ci mette la ciliegina meritandosi un rosso da stupido. Voto: 4,5

BELMONTE: Giornata decisamente no. Kouamè gli sfugge più volte e da già ammonito si permette anche di protestare per un fallo su Strizzolo. Marini, giustamente, non lo perdona e per lui arriva l'espulsione. VOTO: 4

DEL PRETE: Come quinto di centrocampo non se la cava malissimo ma poi arretrato non si vede più tanto. Compie bene qualche disimpegno difensivo. Voto: 5,5

KOUAN: Ha sempre l'istinto del tiro come lo ha avuto nelle due precedenti partite. Oggi però è più confusionario pur dandosi molto da fare. Nella ripresa non regge e Breda lo manda in panca. Voto: 5,5 (61' BONAIUTO: troppo frettoloso nel voler concludere in porta e alla fine non risulta mai utile alla causa della squadra. Qualche volta davvero irritante. Voto: 5)

COLOMBATTO: C'è ma non si vede. O per lo meno molto poco. Non riesce ad avere le chiavi del centrocampo e fa anche male in difesa in occasione del raddoppio ospite. Voto: 5

BANDINELLI: Spesso i giocatori del Cittadella lo superano senza troppi affanni. Crea una bella occasione per Cerri poi sparisce nel grigiore generale. Voto: 5

PAJAC: E'il solo a brillare per la formazione perugina. Ha corsa, grinta e spunti interessanti. Mette palloni ottimi che però i suoi compagni non raccolgono. Lo fa solo Cerri quando insacca in rete. Voto: 6,5

DI CARMINE: Non è la sua giornata. Si da da fare ma non trova mai il guizzo vincente. L'unico che ha se lo vede annullare per fuorigioco. Evidentemente le tanti vocidi mercato lo hanno distratto. Voto: 5,5

CERRI: Contratto all'inizio si scioglie piano piano. Segna un bel gol di testa dando l'illusione che le cose potessero mettersi meglio. E'l'unico a creare qualcosa di buono in attacco. Voto: 6,5

BREDA: L'infortunio di Dellafiore lo costringe a buttare Gonzalez nella mischia e a cercare di ridisegnare la difesa. La squadra però, a parte questo, non gira e non ha nessuna idea di gioco. Probabilmente le due scorse vittorie lo avevano illuso che la squadra avesse trovato una quadratura. Invece ci sarà ancora molto da lavorare. Voto: 5