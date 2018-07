Serie B - Perugia: test contro la Fermana. Volta ai saluti: è partito per Benevento

Prima amichevole nel ritiro di Sarnano per i biancorossi che hanno incontrato la Fermana, in um match terminato 2-0 per i grifoni. Mister Nesta schiera Leali tra i pali, Mazzocchi, Monaco, Martinelli e Kouan in difesa mentre a centrocampo spazio per Moscati, Bianco, Terrani. In avanti ha agito Bonaiuto alle spalle di Bianchimano e Melchiorri. Ad inizio gara le azioni più importanti partono dai biancorossi con Terrani che prova subito a spingere in avanti ma senza risultato spedendo oltre lo specchio. La prima rete del Perugia viene siglata al 14' da Bonaiuto con un tiro potente che prima sbatte sul palo, poi sulla schiena del portiere avversario e si insacca in rete.

Partita. Alla mezz'ora arriva il raddoppio della formazione di mister Nesta grazie ad un rigore solare assegnato dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta ancora Bonaiuto che non sbaglia. E'il 2-0. Nella ripresa la Fermana alza il ritmo ma non basta ad oltrepassare la porta custodita da Leali. Termina dunque qui la gara con un Perugia ancora nettamente incompleto e in attesa di rinforzi importanti.

Bonaiuto. A parlare a fine gare il realizzatore della doppietta:"Sono contento per le reti ma non importa adesso il risultato. Queste gare ci servono solo per acquisire la condizione ottimale. Il mercato? Io vorrei restare a Perugia ma vedremo. Il mercato è ancora molto lungo".

Volta ai saluti. Dice addio al Grifo il difensore Massimo Volta destinato ad accasarsi a Benevento. Il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Arrivato a Perugia il 7 luglio del 2015, Massimo Volta ha indossato la maglia biancorossa per 3 stagioni consecutive totalizzando 116 presenze condite da 4 gol. Dopo la rottura con i tifosi a Venezia la sua partenza è apparsa assolutamente inevitabile.