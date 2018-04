Perugia-Ternana, il petardo del derby costa caro: 5mila euro di multa

Il Giudice Sportivo non perdona il lancio del petardo. Puntuale è, infatti, arrivata la multa salatissima ai danni della società biancorossa in occasione del derby quando è esploso sotto la porta di Leali un petardo lanciato non si sa da dove. Questo quanto si legge nel Comunicato Ufficiale diramato dalla Lega B:"per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che causava il momentaneo stordimento del proprio portiere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". Costo della stupidaggine di qualche cretino ben 5 mila euro che il club perugino dovrà sborsare per riparare al grave incidente di domenica scorsa.

Intanto anche il Questore Giuseppe Bisogno ha parlato ai microfoni di PerugiaToday delle indagini che sono partite per individuare il responsabile del fatto. Intanto si è capito che il lancio non è partite dai gradoni ma da boccaporto della Curva Nord dove le telecamere sono meno presenti. Insomma compito difficile ma intanto pagherà la società.