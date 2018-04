Serie B - Perugia sprecone e superficiale: l'Ascoli rimonta 2 volte e finisce in parità

Finisce in parità contro l'ex Cosmi. Il Perugia butta alle ortiche i tre punti. Due volte in vantaggio, due volte rimontata dall'Ascoli.

Queste le formazioni ufficiali:

ASCOLI: Agazzi, Padella,, Cherubini, Gigliotti, Mogos, Addae, D'Urso, Kanoute, Mignanelli, Lores, Monachello. A disp: Baldini, Castellano, Clemenza, De Feo, De Santis, Florio, Ganz, Mengoni , Lanni, Parlati, Perri, Rosseti. All: Serse Cosmi

PERUGIA: Leali, Volta, Magnani, Belmonte, Mustacchio, Colombatto, Bianco, Diamanti, Pajac, Cerri, Di Carmine. A disp: Nocchi, Santopadre, Achy, Bonaiuto, Del Prete, Germoni, Gonzalez, Gustafson, Kouan, Terrani, Zanon. All. Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Ivano Pezzuto di Lecce

ASSISTENTI: Sechi di Sassari - De Troia di Termoli

IV UOMO: Di Martino di Teramo

La cronaca minuto per minuto.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Tra poco inizierà la gara con un cambio dell'ultimo minuto per l'Ascoli. Durante il riscaldamento Mengoni ha avuto dei problemi fisici ed al suo posto giocherà Gigliotti.

1'pt: partiti! Posta in palio altissima per entrambe le formazioni con i padroni di casa in lotta per la salvezza e i grifoni per rimanere in corsa per la serie A

7'pt giro palla bianconero, cross di Mignanelli che termina tra le braccia di Leali

10'pt: angolo per i padroni di casa. Palla in mezzo, cross di Kanoute nel cuore dell'area con Leali che esce e fa sua la sfera

11'pt: prova a dire la sua anche il Perugia con Pajac che mette un pallone in area, sventa tutto Padella

13'pt: molto aggressiva la squadra di casa in questo avvio di gara

15'pt: Cerri prova a verticalizzare per Di Carmine. Scambio impreciso con Agazzi che raggiunge per primo la sfera

17'pt: RETE DEL PERUGIA! CERRI. Cross di Mustacchio e Cerri stacca di testa e infila in rete

19'pt: l'Ascoli prova a reagire con Mignanelli che penetra in area, c'è Pajac che spazza via

23'pt. scintille in campo tra Bianco e Gigliotti, il direttore di gara riporta la calma tra i due

24'pt: punizione dalla distanza di Kanoutè, conclusione forte e decisa con Leali che para in due tempi

27'pt: Ascoli vicino al pareggio!!! Monachello mette in mezzo da destra, Varella stoppa di petto ma spara alto sopra la traversa da buonissima posizione. Si infuria Serse Cosmi dalla panchina

31'pt: PAREGGIO ASCOLI!! ADDAE!!Uscita scellerata di Leali, il capitano bianconero da fuori effettua un pallonetto perfetto che finisce nel sacco

35'pt: ammonizione di Bianco

37'pt: doppia occasione Ascoli!!!! Passaggio di Kanoutè in area. Mogos di testa ma Leali c'è. La sfera rimane in gioco con Gigliotti che recupera ma manda alto sopra il legno. Brividi per il Grifo

40'pt: conclusione di Diamanti. Palla debole facile preda di Agazzi

45'pt: finisce il tempo regolamentare. Il direttore di gara assegna due minuti di recupero

45+2'pt: finisce qui la prima parte della gara con un Perugia che prima va avanti e poi si fa arggiungere dalla squadra di casa. Prima frazione comunque abbastanza equilibrata con fiammate da entrambe le parti.

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

1'st: Grifo in avanti. Punizione dalla destra di Diamanti, girata di testa di Mustacchio che termina fuori di poco

4'st: Azione personale di Diamanti che dal limite impegna Agazzi. La sfera rimane in gioco, la colpisce al volo Mustacchio: fuori

5'st: PERUGIA! Addae perde Pajac che a tu per tu con Agazzi si fa anticipare di un soffio da Gigliotti

10'st: primo cambio per i padroni di casa. Esce Mignanelli ed entra Florio

11'st: inizio molto confuso per i bianconeri con il Grifo che può rendersi subito molto pericoloso e mettere in difficoltà gli avversari

12'st: la squadra marchigiana sembra ritrovare le idee. Bolide di Addae che finisce alto sopra la traversa

15'st: Pajac si perde Varela che serve Mogos, tempestiva chiusura di Magnani

16'st: altro giallo delle gara. Stavolta tocca a Diamanti

20'st: PERUGIA IN VANTAGGIO!!!! CERRI. Sinistro di Diamanti, ci arriva Addae che non lo blocca, intercetta Cerri che supera Agazzi

21'st: PAREGGIO ASCOLI!!! D'URSO. Mogos scende in contropiede, palla a D'Urso che gira la palla e la mette dentro

22'st: Breda corre ai ripari. Finisce la gara di Bianco, entra Gustafson

25'st: altro cambio Grifo. Pjac lascia spazio a Terrani

26'st: OCCASIONE PERUGIA! Da corner Belmonte la butta in mezzo Agazzi para d'istinto e dopo un batti e ribatti la palla termina fuori

29'st: Tiro cross di Diamanti con la palla che termina di poco oltre lo specchio

30'st: Cosmi pesca in panchina. Esce Varela per De Feo

33'st: Perugia costretto ad un altro cambio. Lo chiede Cerri dal campo

35'st: Cerri però sembra farcela. A chiudere qui la gara è Diamanti che fa spazio a Bonaiuto. Da capire il cambio effettuato da Breda con un Cerri che appare in affanno muscolare

36'st: Conclusione dalla distanza di Bonaiuto, nessun problema per Agazzi

37'st: ci riprova anche Monachello dalla lunga distanza, palla che termina sul fondo

38'st: i biancorossi provano il forcing ma la difesa ascolana regge bene l'urto

39'st: sostituzione Ascoli: esce Monachello per Ganz

45'st: finito il tempo regolamentare: vengono assegnati 4 minuti di recupero

45+2'st: prova ad insistere il Perugia ma senza esito

45+3'st: Lancio di Colombatto, sponda di Volta, Agazzi in presa sicura blocca tutto

45+4'st: finisce qui la gara. Risultato quasi incredibile per il Perugia che per superficialità si fa rimontare in meno di un minuto dalla squadra di casa perdendo così tre punti fondamentali per la corsa play-off