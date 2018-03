Serie B - Perugia - Spezia . segui la diretta

Altra super sfida al Curi per il Perugia pronto ad affrontare lo Spezia tra due formazioni alla ricerca di una conferma per la zona play-off. Il Grifo è reduce da 4 vittorie consecutive ed è determinatissimo a cercare il record con il quainto successo di fila. Anche perchè i numeri sono dalla parte dei biancorossi. Nel 2018, infatti, i grifoni sono la seconda miglior squadra per rendimento con 19 punti all'attivo dietro all'Empoli che ne ha conquistati 24. Ma non solo punti. Perchè la formazione perugina ha dimostrato personalità e notevole crescita sotto tutti i profili. Per cui vietato fermarsi.

Dall'altra parte lo Spezia scalpita per tornare ancora a vincere dopo due punti racimolati nelle ultime tre partite. Una formazione non in perfetta forma nonostante la notevole batteria di attaccanti di cui dispone. Mister Gallo ha comunque detto che i suoi ragazzi sono pronti per una grab partita e pronti a combattere.

Per quanto riguarda la formazione mister Breda non cambia nulla ad eccezione di Del Prete che torna al centro della difesa. Per il resto in difesa ci saranno ancora Volta e Magnani mentre a centrocampo spazio a Mustacchio, Gustafson, Bianchi, Bandinelli e Pajac. Davanti confermatissima la coppia Cerri - Di Carmine.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bandinelli, Pajac, Di Carmine, Cerri. A disp: Santopadre, Nocchi, Zanon, Belmonte, Dellafiore, Germoni, Colombatto, Kouan, Bonaiuto, Diamanti, Terrani. All: Roberto Breda

SPEZIA: Di Gennaro, De Col, Capelli, Terzi, Lopez, Pessina, Bolzoni, Mora, Mastinu, Marilungo, Forte. A disp: Ammari, Augello, Ceccaroni, De Francesco, Giani, Gilardino, Granoche, Juande, Maggiore, Manfredini, Masi. All: Fabio Gallo

ARBITRO: Sig. Nasca di Bari

ASSISTENTI: Dei Giudici di Latina - Sechi di Sassari

IV UOMO: Pashoku di Albano Laziale

1'pt: partiti!!!

4'pt: Marilungo prova la conclusione dal limite. Si oppone Del Prete con il corpo

10'pt: primo giallo della gara. È per Lopez

11'pt: ammonito anche Volta. Il difensore già diffidato salterà la prossima gara

12'pt: colpo di testa di Di Carmine. Di Gennaro esce e para

18'pt: tanti errori per entrambe le formazioni che faticano a trovare i varchi giusti per rendersi pericolose

23'pt: Mora prova lo spunto sulla sinistra, Bianco dice no e riprende palla

28'pt: azione di pressing dello Spezia. Traversone di Lopez, si oppone Leali, la palla resta in gioco. Ci arriva dal limite De Col tiro altissimo

31'pt: PALO PERUGIA!! Bandinelli prova la conclusione dal limite con la palla che si infrange sul legno