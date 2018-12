Perugia-Spezia, un solo punto: il Grifo vola con Vido poi Lamanna impone il pareggio

Perugia-Spezia, un punto a testa. Al Curi finisce 1-1. Torna a segnare Vido ma poi i bianconeri pareggiano i conti. Il Grifo non molla e lotta ma lo Spezia non si arrende e il portiere ospite batte Verre e spegne i sogni di vittoria dei grifoni.

La cronaca della partita

1'pt: iniziata la gara tra Perugia e Spezia

2'pt: va subito avanti il Perugia con Verre che prova la conclsuione. Deviazione della difesa, angolo

4'pt: primo ammonito della gara: è Han che riceve il giallo

9' pt: Tanti errori di impostazione per entrambe le squadre che faticano a trovare occasioni pericolose

14'pt: manovra in avanti degli ospiti con Mora che lascia partire la conclusione dalla trequarti, mette in angolo Dragomir

18'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!!! VIDO. Al vertice dell'area piccola Vido raccoglie l'assist di Mazzocchi, controlla, si gira e insacca in rete

20'pt: lo Spezia prova la reazione, Ricci tenta la conclusione dalla lunghissima distanza ma la palla non trova lo specchio

24'pt: un giallo anche per gli ospiti: è per Augello

27'pt: il Perugia cerca di gestire il possesso palla mentre la formazione di mister Marino non riesce ad alzare il pressing creando occasioni

32'pt: chance per il Grifo!!! Vido sfonda sulla destra, arriva al limite dell'area e lascia partire il tiro che si spegne sull'esterno della rete creando l'illusione del gol

36'pt: ancora biancorossi!! stavolta con Verre che libera un grand estroa giro che si spegne sopra la traversa di Lamanna

37'pt. stavolta tocca ai bianconeri con Pierini che prova la conclusione da fuori area ma c'è Gabriel che fa buona guardia

38'pt: si incattivisce lo Spezia con Vignali che lascia partire un traversone in area. Alla fine allontana Gyomber alla meglio

41'pt: punizione per gli ospiti, palla in area per Augello che calcia ma la difesa perugina mura tutto

42'st: angolo per lo Spezia, Vido in area allonatan ma Pierini si trova la palla sui piedi ma non trova lo specchio

43'pt: confusione in area perugina con Viganli che cade a terra lamentando un contatto con El Yamiq. Nessun contatto pert il direttore di gara che anzi grazia il guiocatore non dandogli il secondo giallo per simulazione

45'pt. finito il tempo regolamentare: si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finisce qui la prima parte della gara con un Grifo meritatamente in vantaggio

45'ST: Si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

50'st: giallo per lo Spezia: Capradossi

54'st: angolo per i bianconeri, Bartolomei mette in mezzo per Capradossi e prova ad impattare con la testa: fondo

57'st: Occasione Spezia!!! Capradossi sovrasta Gyomber e tocca di testa, Mora cerca alla fine la conclusione e trova il corpo di Gabriel che salva il vantaggio dei suoi

58'st: ci riprova il Grifo con Kingsley che supera Augello entra in area e calcia il pallone al volo: sul fondo di pochissimo!!!!

60'st: un cambio per parte. Per il Perugia esce Mazzocchi per Falasco. Marino invece toglie Viganli per De Col

63'st: Okereke si gira e calcia con il destro dalla lunga distanza, Gabriel vola e mette in angolo

68'st: PAREGGIO SPEZIA! GYASI. Imbucata dello Spezia con Okereke che serve perfettamente il compagno che, complice il ritardo di El Yamiq, riesce a mettere la palla in rete

70'st: pressing forte dello Spezia con il Perugia costretto a rifugiarsi nella propria metà campo per contenere le avanzate ospiti. Grifo in confusione

71'st: mister Nesta corre ai ripari in attacco. Fuori uno spento Han per Melchiorri

71'st: ancora Spezia in avanti con Bartolemi che lancia Pierini che calcia da fuori area, Gabriel si tuffa e butta via il pallone

77'st: Falasco si sposta il pallone sul destro e lascia partire la coclusione che Lamanna che allonata

80'st: Attacca a tutta forza lo Spezia con il Grifo che cerca di difendere con le unghie e con i denti

82'st: PARATA STRAORDINARIA DI LAMANNA. Il portiere ospite con il guantone butta via un pallonetto di Verre quasi sulla linea di porta

88'st: problemi per MOra che resta a terra dolorante

90'st: Spezia pericoloso! Okerek mette in mezzo per Bartolomei che calcia di destro. Dragomir è li e salva il risultato oppnendosi al tiro

90'st: vengono assegnati 5 minuti di recupero

90+4'st: conitnua a lottare il Grifo con El Yamiq che nell'ultima oaccasione della gara calcia alle stelle

90+5'st: finisce qui la gara. 1-1 con le due squadre che si spartiscono la posta in palio facendo rimanere tra loro invariata la classifica

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Ngawa, Gyomber, El Ymaiq, Bianco, Kingsley, Verre, Dragomir, Han, Vido. A disposizione: Leali, Perilli, Sgarbi, Falsco, Ramocchia, Bordin, Moscati, Kouan, Mustacchio, Melchiorri, Bianchimano, Terrani. All: Alessandro Nesta

SPEZIA: Lamanna, Augello, Terzi, Capradossi, Vignali, Ricci, Bartolomei, Mora, Okereke, Gyasi, Pierini. A disposizione: Manfredini, Barone, Crivello, Giani, De Col, De Francesco, Bastoni, Figoli, Acampora, Gudjhnsen, Bachini. All: Pasquale Marino

ARBITRO: Sig. Gianluca Aureliano

ASSISTENTI: Rossi - Scarpa

IV UOMO: Rutella