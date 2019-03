Serie B - Perugia si sveglia nel finale: il Verona passa 2-1

1 a 2

Marcatori: Bianchetti e Henderson (V), Verre (P)

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Verre, Kingsley, Verre, Melchiorri. A disposizione: Bizzarri, Bianco, Bordin, El Yamiq, Falasco, Felicioni, Kouan, Han, Moscati, Perilli, Ranocchia. All: Alessandro Nesta

HELLAS VERONA: Silvestri, Faraoni, Bainchetti, Empereur, Balkovec, Dawidowicz, Gustafson, Henderson, Lee, Di Carmine,Laribi. A disposizione: Almici, Berardi, Colombatto, Danzi, Ferrari, Pazzini, Traore, Tupta. All: Fabio Grosso

ARBITRO: SIg. Antonio Di Martino

ASSISTENTI: Cipressa - Rossi

IV UOMO: Rapuano

tanta la gente stasera allo stadio Curi per incitare la squadra. Squadre in campo. Tra poco si parte

1’pt: È iniziata. Si parte per Perugia- Verona

3’pt: prime battute tra le due formazioni che si affrontano in modo abbastanza guardingo

6’pt: affondo del Verona con Faraoni che crossa al centro , buco di Gyomber con Di Carmine che non ne approfitta

10’pt: Grifo tutto chiuso nella propria metà campo. Il Verona impone improprio gioco

11’pt: riparte veloce il Perugia in contropiede. Ci roba Kingsley ma viene deviato in angolo

13’pt: prova a concludere Verre: destro a lato

15’pt: OCCASIONE VERONA!!! Faraoni spara dalla distanza, la palla rimbalza davanti a Gabriel che fatica smettere in angolo

17’pt: insiste Faraoni dalla distanza, palla alta sopra il legno

23’pt: Mazzocchi si accentra ma Bianchetti spazza

25’pt: continua a pressare il Verona. Il Perugiafa gli straordinari in difesa

27’pt: punizione per gli ospiti , batte Laribi, Dawidowicz cade in area. Il direttore di gara lo ammoniscono

30’pt: calano Un po’ i ritmi della gara con il Verona che continua a manovrare il gioco. Prova a ripartire in contropiede il grifo ma per il momento senza successo

35’pt: arriva la prima sortita del Perugia con Kingsley che spara verso la porta. Dawidowki devia in angolo

38’pt: le squadre lottano cercando di imporre il proprio gioco. Verona più spavaldo, Perugia più attento

41’pt: scambio Lee- Handersen, Laribi controlla male e Carrano è bravo a mettere in angolo

43’pt: squadre che non riescono più a confezionate occasioni importanti. Il gioco passa soprattutto a centrocampo

45’pt: vieni assegnato un minuto di recupero

45+1’pt: finisce qui la gara per i primi 45 minuti

45’st: si riprende. Stessi 11parte della ripresa

48’st: primo giallo per il Perugia: è per Kingsley

53’st: VERONA IN VANTAGGIO. BIANCHETTI. Palla in angolo, Bianchetti di testa insacca con un insicuro Gabriel

59’st: RADDOPPIO DEL VERONA! HENDERSON!! TIro dalla distanza, difesa ferma è imbarazzante del perugia e rete

60’st: shock del Grifo dopo il doppio vantaggio degli scaligeri. Soliti errori difensivi e squadra di casa che sta subendo

66’st: con molto ritardo Nesta effettua il cambio: esce Kingsley per Han

70’st: secondo cambio per il Perugia: esce Rosi per Falasco

75’st: Brutta la prestazione dei biancorossi che non riescono a trovare il bandolo della matassa

77’st: cambio Verona: esce Di Carmie per Pazzini

80’st: il Perugia prova a portarsi in avanti ma senza Gabrielli successo

82’st: cambio Perugia: esce Melchiorri per Vido

86’st: RETE DEL PERUGIA!!! VERRE. Risveglio del Perugia con il centrocampista che prende palla in arra, si gira e.mette dentro la su decima rete stagionale

90’st: vengono assegnati 5 minuti di recupero

90+3’st: assalto dei padroni di casa in area avversaria

90+5’st: angolo per il perugia, tutta la squadra in area. Jam viene buttato giù ma ero tutto regolare e si prosegue

90+5’st: finisce qui con la vittoria del Verona. La squadra di grosso ha dimostrato di avere qualcosa in più. Più che tardivo il risveglio del Perugia che trova un minimo di ragione solo nel finale. Incomprensibile la partita del Grifo che non riesce a mettere in campo praticamente niente

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!