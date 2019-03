Serie B - Perugia- Salernitana: la diretta della gara

Tutto pronto al Curi per il match tra Perugia e Salernitana. Una sfida fondamentale per la classifica con le due squadre distanziate di una sola lunghezza. Sarà anche una partita importante anche per tornare a vedere i grifoni vincere in casa dopo ben tre ko consecutivi.

Lo ha chiesto ai suoi ragazzi anche il tecnico Nesta alla vigilia. “ I campionati si vincono da adesso in poi non possiamo più lasciare che il nostro stadio sia preda degli avversari. I punti fatti in casa d’ora in poi saranno fondamentali per poter fare quello che desideriamo“. Ecco allora che la gara di oggi diventa fondamentale anche in questo senso.

Per quanto riguarda la formazione sono ancora assenti El Yamiq e Cremonesi mentre Kinglsey torna in panchina. Solito 4-3-1-2 cpn Gabriel tra i pali, Rosi, Gyomber, Sgarbi e Mazzocchi in idifesa, Falzerano, Carraro, Dragomir a centrocampo con Verre alle spalle della coppia offensiva Melchiorri - Sadiq.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarrbi, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Verre, Sadiq, Melchiorri. A disposizione: Bianco, Bordin, Falasdco, Felicioli, Kouan, Han, Kingsley, Moscati, Ranocchia, Vido. All: Alessandro Nesta

SALERNITANA: Micai. Pucino, Migliorini, Mantovani, Casasola, Minala, Di Tcchio, Lopez, Anderson, Djuric, Jallow. A disposizione: Anderson, Calaio, Lazzari, Gigliotti, Marino, Mazzarani, Memmola, Odjer, Orlando, Vannucchi, Vuletich. All: Angelo Gregucci

ARBITRO: Sig. Guccini Francesco

ASSISTENTI: Lanotte - Mccadino

IV UOMO: Di Martino

1'pt: partiti!! Iniziata Perugia - Salernitana

1'pt: bellissima la coreografia della Curva Nord per questa partita che si è ricoperta letteralmente di uno striscione raffigurante il Grifo. In fondo lo striscione che recirìta ."Sè tu l'nostro core, sè la nostra rabbia, tutto l'nostro amore"

5'pt: subito cartellino giallo per i padroni di casa: ammonito Carraro

7'pt: Djuric in anticipo di testa sul secondo palo: palla sul fondo

10'pt: fasi di gioco molto spezzetate. In campo non succede moltissimo

16'pt: Altroi giallo per i grifoni: è per Falzerano

18'pt: ammonito Lopez

20'pt: il Perugia si vede che vuole tornare a vincere in casa e cerca di attaccare ogni spazio. Ci prova Falzerano con un gran cross dal fondo. In mezzo all'area spazza di testa Pucino

25'pt: Sta giocando molto bene la squadra biancorossa che non perde occasione per andare dalle parti di Micai. Un Perugia oggi davvero divertente e che sta divertendo il pubblico del Curi

27'pt: PERRUGIA IN VANTAGGIO!!!! VERRE!!! Mazzocchi serve il trequartista perugino che parte e conclude di destro da fuori. Nona rete stagionale per Verre che si rivela sempre di più l'uomo decisivo per il Grifo

31'pt: RADDOPPIO DEL PERUGIA!!! SADIQ!!!! Grandissimo gol da posizione defilata su cui nulla può Micai. Esplode letteralmente lo stadio Curi. Seconda rete per l'attaccante in meno di 4 giorni

32'pt: La Salernitana prova a reagire al doppio vantaggio dei padroni di casa. Pressing molto alto a cercare la reteù

34'pt: RETE DELLA SALERNITANA!!! CASASOLA!!! Anderson mette un pallone in mezzo per Casasola che da dentro l'area crea un diagonale sul secondo palo: tiro letale e partita riaperta

38'pt: il Grifo prova ancora a fare male alla Salernitana con Verre che parte in contropiede, arriva al limite dell'area e serve Sadiq in ottima posizione. L'attaccante scivola e non aggancia la sfera

41'pt: i granata provano ad attaccare ma la difesa biancorossa riesce a chiudere bene ogni tentativo di attacco

45'pt: finito il tempo regolamentare: vengono concessi due minuti di extra time

45+2'pt: finisce qui la prima parte della partita. Grifoni in vantaggio grazie alle reti di Verre e Sadiq e dicisamente un bel Perugia rispetto alle ultime settimane

45'st. si riprende. Stessi 11 per il Perugia mentre la Salernitana mette dentro Odjer per Minala