Perugia-Salernitana, Cosmi in tackle alla vigilia: "Ricevuti insulti che non meritavo"

Tornato a parlare dopo il ko incassato dal suo Perugia al 'Curi' contro il Benevento (il quinto di fila) in una conferenza che ha 'rotto' il silenzio stampa imposto dal club in seguito alla sconfitta di Frosinone, Serse Cosmi ha fatto sentire la sua voce anche alla vigilia del match in programma domani (sabato 7 marzo, ore 15) contro la Salernitana, ancora al 'Curi' ma a porte chiuse per l'allarme Coronavirus. Il Grifo ha preparato questa sfida nel ritiro di Cascia mentre il tecnico, invece che in conferenza stampa, ha parlato attraverso il sito del club...

Disponibili e indisponibili per la partita di domani?

“Esclusi Angella, Gyomber, Fernandes e Barone (infortunati, ndr) i ragazzi sono tutti disponibili. Chiaramente essendo la terza partita in otto giorni bisognerà valutare bene le condizioni, compresi i piccoli acciacchi, soprattutto di chi ha sempre giocato”.

Tornando alla partita contro il Benevento, da dove dobbiamo ripartire?

“Innanzitutto con il Benevento la squadra ha alzato il livello nervoso, ha giocato con più determinazione e cattiveria. E poi essere tornati al gol è un grande passo dal punto di visto mentale”.

Come ha visto la squadra durante il ritiro?

“I ritiri servono soprattutto per poter conoscere meglio i ragazzi. Sono arrivato a inizio gennaio, molti di loro li sto conoscendo adesso fuori dal campo. Penso che sia stato importante anche per i giocatori stessi che si sono potuti confrontare e si sono messi in condizione di capire il periodo che stiamo vivendo e come fare per uscirne. Per uscire da questo periodo serve un risultato positivo, facendo appello a sé stessi, al proprio orgoglio personale. Questo deve essere sufficiente per fare una grande prestazione ed ottenere quello che vogliamo. Credo che questo sia il tasto giusto da toccare, nessuno di noi può accettare queste sconfitte e la delusione che stiamo dando all’ambiente”.