Serie B, Perugia-Salernitana a porte chiuse: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo 5 sconfitte di fila il Perugia di Serse Cosmi ha un solo modo a disposizione per uscire dalla crisi, non far precipitare la situazione e far sì che la preoccupazione della piazza per la zona playout ora vicinissima (dista un solo punto) non si trasformi in psicosi: battere al 'Curi' la Salernitana del patron Claudio Lotito nel match in programma sabato (7 marzo, ore 15). Una gara che, dopo il decreto del Governo Conte per l'allarme coronavirus, sarà la prima di tre a porte chiuse per un Grifo che paradossalmente in questo momento di tensione potrebbe persino beneficiare dell'assenza del pubblico (di certo non dal punto di vista economico, come ha prontante sottolineato il presidente Massimiliano Santopadre lanciando un appello a Figc e Governo).

Il Presidente della Lega B dispone lo svolgimento “a porte chiuse” di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B che saranno disputate per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020

AVANTI COL 3-5-2 - Cosmi intanto, confermato sulla panchina biancorossa nonostante il momento di difficoltà, sta lavorando in questi giorni con la squadra nel ritiro di Cascia dove i Grifoni avevano già preparato l'ultima sfida csalinga contro il Benevento (persa 2-1). Proprio il match contro la capolista, che ha visto il tecnico tornare al 3-5-2, ha dato al tecnico delle indicazioni che probabilmente saranno utili per la sfida alla Salernitana sesta in classifica. Il modulo dovrebbe essere confermato come gran parte degli interpreti che contro i sanniti hanno dato comunque segnali ri risveglio rispetto alla precedente brutta sconfitta di Pisa.