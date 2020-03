Perugia-Salernitana 1-0, clausura finita per il Grifo. Mazzocchi: "Il ritiro ci è servito..."

Vittoria scaccia crisi e ritiro finito per il Grifo, che torna a respirare dopo 5 sconfitte di fila grazie a quello che è forse l'uomo simbolo dello spirito 'cosmiano'. Corsa e sacrificio a servizio della squadra, stavolta conditi con il pesantissimo gol che ha steso la Salernitana in un 'Curi' vuoto per l'emergenza Coronavirus. La prima rete in Serie B, la seconda con la maglia del Grifo dopo quella di inizio stagione in Coppa Italia sul campo del Sassuolo (anche lì arbitrava Sozza di Sergeno): "Un gol che dedico alla mia famiglia - ha detto Mazzocchi in una dichiarazione egistrata e mandata in onda nel post partita da 'Tef Channel' -. Sono contento a livello personale ma ancora di più dal punto di vista collettivo, perché venivamo da un periodo molto negativo e dovevamo dare un segnale, a noi stessi in primis e poi ai tifosi".

FINE RITIRO - Una vittoria nata nel ritiro di Cascia, che finisce dopo questi tre punti preziosissimi raccolti al 'Curi': "Abbiamo passato una settimana lontano da tutti, in cui abbiamo sofferto ma che ci è servita a farci capire ancora di più il valore di questa maglia: siamo andati in campo lottando e portato a casa ai tre punti. Il mister ci ha detto che avremmo dovuto correre con il cuore al di là dell'avversario, perché quando corri con il cuore e vinci tutti i duelli quasi sempre il risultato lo porti a casa come è successo oggi. Lui mi ha dato fiducia e ogni giorno in allenamento cerco di ripagarlo,dando l'anima l'anima in campo e fuori".