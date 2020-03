Perugia-Salernitana 1-0, le pagelle: Nicolussi 'totale', Di Chiara ritrovato. E Iemmello...

Le pagelle del Perugia dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sulla Salernitana con un gol di Mazzocchi nel match della 28esima giornata, giocato nel silenzio di un 'Curi' vuoto e a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus.

VICARIO 6,5 Attento su Cerci nell'unica conclusione ospite del primo tempo, nella ripresa salva per l'ennesimo il Grifo volando sulla punizione velenosa di Dziczek (54') e mostra coraggio con un'uscita spericolata di pugno su Gondo. Prezioso anche in fase di uscita partecipando alla manovra come 'pivot' basso, si conferma una sicurezza.

ROSI 6,5 Fuori col Benevento, torna titolare con la fascia al braccio e sfodera una prestazione da capitano. Sempre attaccato a Gondo, gioca d'anticipo e trascina col suo atteggiamento i compagni. Da applausi una sua chiusura su Jallow (80'), anche se quattro minuti dopo rischia stendendolo e concedendo ai campani la punizione con cui Ciceretti sfiora il pari. (dal 45' st RAJKOVIC sv)

SGARBI 6 È il difensore più in forma e Cosmi gli concede giustamente fiducia. Spostato al centro, va meno in marcatura e guarda le spalle a Rosi e Falasco, rinunciando alle uscite palla al piede. Prezioso sulle palle alte, guida la difesa con sicurezza e senza cali di concentrazione.

FALASCO 6 Poco brillante nella gara persa contro il Benevento, Cosmi gli dà un'altra chance e lui la sfrutta con una partita senza errori e giocata con grande attenzione e voglia, coprendo con efficacia le spalle a Di Chiara.