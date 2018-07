Serie B - Perugia partito per il ritiro

Adesso si può dire che la stagione 2018/2019 è davvero iniziata. Il Grifo, infatti, è partito nel pomeriggio alla volta del ritiro di Sarnano dove risiedrà fino al 03 agosto. Durante il ritiro i biancorossi faranno diverse amichevoli per testare un po' il polso alla squadra. Con i "grandi" nel pomeriggio sono partiti tanti giovani della Primavera pronti a dare una mano.

Assente. Non è partito con il resto della squadra il difensore Massimo Volta che sembra, ormai è certezza, destinato a lasciare Perugia. Per lui si profila la destinazione Benevento che avrebbe ormai intavolato un discorso con i vertici di Pian di Massiano. Dopo le dichiarazioni d'amore al Grifo dei giorni scorsi dunque arriva invece il divorzio. Una scelta dovuta anche al comportamento del ragazzo con i tifosi durante la gara dei play-off contro il Venezia che aveva sancito una rottura tra il difesnore e la tifoseria.

Mercato. Intanrto continuano le operazioni messe in piedi dalla società per completare l'organico. Sembra quasi fatta per Luca Vido dell'Atalanta che però piace moltissimo al Palermo che sembra intenzionato a rilanciare. Interesse del club umbro anche per il croato Bruno Petkovic, attaccante classe 1194, nell'ultima stagione in serie A con la squadra scaligera retrocessa in cadetteria. Pektovic si era messo in luce con il Trapani di Serse Cosmi per poi offuscarsi un po' nelle ultime stagioni nella massima serie. I suoi 193 centimetri e la sua possenza in area di rigore però lo hanno fatto notare al Perugia che sembra più che desideroso di vederlo nella propria area di rigore. A Pian di Massiano è atteso anche il terzino Gianfilippo Felicioli giovanissimo classe '97 del Milan che pare abbia scelto il Grifo come prossima meta.