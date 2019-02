Serie B - Perugia - Palermo: segui la diretta della gara

Big match tra poco allo stadio Curi dove si daranno battaglia Perugia e Palermo. Una gara difficilissima, come l'ha definita il tecnico Alessandro Nesta, nella quale entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti. I padroni di casa dopo la vittoria di Ascoli dovranno necessarimente trovare conferme ed i rosaneri cercheranno di trovare almeno sul campo qualche risultato importante che scacci la crisi dopo gli ultimi risultati, due sconfitte ed un pareggio, che sono costati la vetta della classifica.

Senza contare che il Palermo si trova in una situazione societaria imbarazzante.Zamparini ha ceduto il club a fantomatici imprenditori stranieri che sembrano però nbon avere fondi per mandare avanti la squadra. In settimana capitan Belusci ha parlato da vero leader e di certo la squadra sarà chiamata ad una prova di orgoglio. Occhio dunque a non dare nulla per scontato. "Se pensiamo che il Palermo venga al Curi portandosi in campo i propri problemi prenderemo una batosta sonora, di quelle da cui è difficile rialzarsi" ha commentato Nesta. Per questo il Grifo oggi è chiamato a scendere in campo con la massima attenzione e concentrazione.

Per quanto riguarda la formazione titolare il tecnico perugino ha scelto le sue carte. Ancora Gabriel tra i pali con Mazzocchi, El Yamiq, recuperato dal suo infortunio, Cremonesi e Falasco in difesa, Kinglsey, Bianco e Dragomir in mediana e con Verre alle spalle di Vido e Sadiq. Panchina dunque per Han, giocatore dal quale Nesta si aspetta grandi cose, così come per il neo acquisto Rosi ed un Melchiorri ancora acciaccato.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Falasco, El Yamiq, Cremonesi, Bainco, Kingsley, Verre, Dragomir, Vido, Sadiq. A disposizione: Bizzarri, Bordin, Carraro, Falzerano, Felicioli, Kouan, Han, Melchiorri, Moscati, Perilli, Rosi, Sgarbi. All: Alessandro Nesta

PALERMO: Brignoli, Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi, Aleesami, Jajalo, Haas, Trajkovski, Falletti, Puscas. A disposizione: Accardi, Avogadri, Cannavo, Chochev, Fiordilino, Ingegneri, Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Pomini. All: Roberto Stellone

ARBITRO: Sig. Marco Serra di Torino

ASSISTENTI: Robilotta di Sala Consilina - Fiore di Barletta

IV UOMO: Baroni di Firenze

Intanto in Curva Nord è stato appeso lo strscione preparato dai tifosi del Perugia in occasione dei funerali di Leonardo Cenci. "Ti sei rialzato.. hai lottato e corso fino a volare. Perugia orgogliosa ti porta nel cuore". Capitan Bianco ha portato un mazzo di fiori ai piedi dello striscione

Le squadre stanno entrando in campo con i giocatori accompagnati da bambini che tengono in mano palloncini biancorossi che saranno lanciati in cielo alla fine del minuto di raccolgimento in memoria di Leonardo Cenci. I giocatori del Perugia indossano una maglia celebrativa con la scritta Leo.

Parte un minuto di raccoglimento per Leenardo con tutta la famiglia sotto la curva nord. Palloncini in cielo e applauso da parte di tutto il Curi. Ciao Leo!!

1'pt: fischio d'inizio. Si parte per Perugia - Palermo

1'pt: VANTAGGIO DEL PALERMO! PUSCAS. Punizione dal limite sinistro dell'area per i rosanero, batteTrajkovski, palla in mezzo all'area con Puscas che ci arriva di testa anticpando Cremonesi e sfera nel sacco. Perugia 0 Palermo 1

4'pt: match subito in salita per i padroni di casa costretti subito a rincorrere. Prova comunque a reagire il Perugia che cerca il pressing in avanti

15'pt: OCCASIONE PERUGIA!!! Ci prova Kingsley da dentro l'area da posizione defilata, para tutto un super Brignoli che mette in angolo

18'pt: le squadre si danno battaglia in mezzo al campo. Molto difficile per i grifoni arrivare con decisione dalle parti di Brignoli

23'pt: leggerezza difensiva del Palermo con un leggero batti e ribatti al limite dell'area. Intercetta Verre che spara un missile. C'è ancora Brignoli che con la mano di richiamo sventa il pericolo

24'pt: Il Perugia prova ad impensierire i rosanero con due angoli consecutivi. Troppa imprecsione però nella fase di conclusione e gli ospiti riescono a neutralizzare il pericolo

27'pt: primo giallo della gara: è per Haas che blocca fallosamente Kingsley mentre stava provando la ripartenza

31'pt: Ci prova ancora la formazione di Stellone con Falletti che serve Puscas che vola verso l'area. Esce Gabriel con l'attaccante che gli cade rovinosamente sopra. Entra lo staff medico per il portiere perugino che può tranquillamente proseguire la gara

35'pt: il Grifo insiste con Falasco che serve perfettamente Sadiq a due passi da Brignoli. L'attaccante perugino prova il colpo di testa sul secondo palo ma manca l'impatto con la sfera

39'pt: arriva un giallo anche per il Perugia: lo prende Bianco