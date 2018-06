Serie B - Perugia: Nesta sarà il tecnico per la prossima stagione

Via via si compone il puzzle del Perugia per il prossimo campionato. Dopo la conferma di Goretti arriva anche quella dell'allenatore. E sarà Alessandro Nesta a guidare i grifoni dalla panchina. L'ex nazionale si lega al club perugino fino al 30 giugno 2019, quindi con un solo anno di contratto e non con un biennale come ipotizzato. Lo fa sapere la società attraverso il suo canale ufficiale.

Nesta si avvarrà della collaborazione di Lorenzo Rubinacci nelle vesti di mister in seconda, Francesco Vaccariello preparatore atletico, Massimo Lo Monaco collaboratore tecnico e Vincenzo Benevenuto preparatore dei portieri. Non figura più invece l'ex numero 1 biancorosso Andrea Mazzantini arrivato nell'entourage di Pian di Massiano qualche mese fa. Sarà dunque questa la squadra tecnica con il quale il Grifo affronterà la prossima stagione di serie B.