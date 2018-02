Serie B - Perugia: mercato finito. Han saluta ma il vero acquisto è Di Carmine

Finalmente si è chiuso il lunghissimo mercato di gennaio. Il Grifo lo ha terminatao con la decisione di rifiutare l'appetitosa offerta del Palermo, 3 milioni di euro, per Samuel Di Carmine e di tenerselo fino alla fine del campionato. Decisione più che saggia vista la acrenza di uomini nel reaprto offensivo del Perugia. Stavolta ha dunque prevalso il buons enso sulla ragione economica e questo è già un buon presupposto per anader avanti nella seconda parte del campionato.

Han saluta. Per un Di Carmine che resta parte invece il nord coreano Han rientrato dal prestito a Cagliari. Per lui è stato decisivo l'accordo tra i due presidenti e la sua avventura al Grifo è terminata. Un sacrificio che comunque non appare troppo esagerato visto che il giocatore nell'ultima parte del campionato si era visto poco o niente. Se ne va comunque un pezzo che avrebbe potuto dare una bella mano al reparto degli avanti biancorossi.

Innesti. Il reaprto che più è stato risidegnato è quello della difesa, punto spesso dolente della compagine perugina. Per rafforzare la difesa sono arrivati il portiere Leali, il centrale Dellafiore, svincolato e che ha formato fino a giugno con opzione per la prossima stagione e il terzino Germoni. A dare man forte ai compagni ci sarà anche l'uruguiano Gonzalez arrivato via Hellas Verona e il giovanissimo Nura, classe 1997, arrivato dalla Roma. Nelle ultime ore del mercato è arrivato Magnani proveniente dal Siracusa, un giovane che servirà in prospettiva. Sistemata la difesa per la mediana sono arrivati Gustafson dal Torino e la rivelazione Kouan promosso dalla Primavera in prima squadra e che ha già all'attivo due presenze e due gol.

Partenze. Sul fronte degli addii si regsitrano le partenze di Emanuello, accasatosi a Cesena e di Brighi che si è svinvolato dal Grifo per indossare sempre in serie B la casacca dell'Empoli. Non ha mai trovato molto spazio Falco, arrivato in estate come top player, andato invece a cercare più fortuna a Pescara, dove una distorsione al ginocchio lo terrà a lungo fuori. Hanno salutato anche Salvatore Monaco spedito alla Salernitana e Dossena che giocherà con il Siena. Sono partiti anche Choe andato ad Olbia e Frick che troverà spazio a Piacenza.

Rimasti. Non hanno trovato una sistemazione Rosati, Zanon e Mustacchio con quest ultimo che sembrava in forte odore di partenza. Per i primi due sono state crecate diverse soluzioni ma sembra che nessuna fosse gradita ai ragazzi.