Serie B, Perugia-Livorno: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il Perugia ha fame di riscatto dopo lo sfortunato ko di Verona contro il Chievo e aspetta il Livorno, ospite al 'Curi' (lunedì 27 gennaio, ore 21) nel posticipo della 21ª giornata di B. L'obiettivo di Serse Cosmi, che è tornato in biancorosso dopo quasi 16 anni ed è ora pronto a un 'nuovo' debutto al 'Curi', è quello di conquistare tre punti che consentirebbero al Grifo di tornare in zona playoff.

LE ASSENZE - Il tecnico ponteggiano, che insisterà sul 3-5-2 adottato fin dalla prima partita della sua gestione a Napoli in Coppa Italia, recupera diversi elementi ma dovrà ancora rinunciare agli squalificati Iemmello e Falasco (una giornata da scontare per il bomber, due per il difensore espulso dopo il 90' a Verona) e agli infortunati Di Chiara e Fernandes. A disposizione invece, anche se non al meglio, il rumeno Dragomir e il nuovo terzino destro Benzar suo connazionale, così come Angella e Kouan che lavorano ormai da qualche giorno in gruppo (il difensore è anche entrato nel finale al 'Bentegodi') e Nicolussi Caviglia che è recuperato. Queste le probabili scelte di Cosmi...