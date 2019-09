Serie B, Perugia-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove seguire in diretta la gara del Curi

Chiuso il mercato con i 'botti' Balic e Falcinelli (pronti a fare il loro debutto da titolari) arriva il momento delle scelte di Massimo Oddo, che aspetta la Juve Stabia sul rinnovato erboso del Curi nel match in programma sabato 14 settembre (ore 15) e valido per la terza giornata. Capace di dare una solida identità di squadra nelle prime due giornate in cui il suo Grifo ha ottenuto la vittoria contro il Chievo e poi quella in trasferta a Livorno (risultati seguiti ai due successi casalinghi in Coppa Italia contro Triestina e Brescia), il tecnico ha ritrovato i nazionali Carraro, Capone e Dragomir che erano reduci dai rispettivi impegni con l'Under 21 e l'Under 20 italiana e con l'Under 21 della Romania.

ANGELLA E KOUAN OUT - Oltre a quella dello squalificato Kouan a centrocampo sarà però assente anche Angella, fermato da un problema muscolare dopo aver invitato nei giorni scorsi i tifosi ad abbonarsi (c'è tempo fino a sabato alle ore 13 per superare le circa 5.500 tessere della passata stagione con la campagna 'Grifo Robot' ferma per il momento a quota 5.155), ma il tecnico - salvo sorprese - dovrebbe confermare la difesa a quattro ed optare per le due punte con un trequartista alle loro spalle. E se in difesa dovrebbe essere Sgarbi ad affiancare Gyomber, in mediana uno tra Carraro e Dragomir potrebbe lasciare il posto a Balic mentre al momento Fernandes come trequartista e Falcinelli come seconda punta sembrano favoriti su Buonaiuto e Melchiorri per completare il reparto avanzato con il bomber Iemmello (3 gol nelle prime 2 partite). Una soluzione alternativa, oltre al 4-3-2-1 su cui Oddo ha lavorato nel ritiro di Pietralunga e con cui ha poi iniziato il campionato, potrebbe essere il passaggio alla difesa a tre, magari con Carraro centrale di difesa e Balic in cabina di regia.

AVVERSARI E ARBITRO - Per quanto riguarda la Juve Stabia, sconfitta in casa dal Pisa e poi a Empoli nelle prime due giornate, il tecnico Fabio Caserta pare indeciso tra il 3-5-2 dell'esordio che aveva poi abbandonato nel secondo match a favpore del 4-3-3 per poi tornarci in corsa (nel ruolo di centravanti Cissè pare favorito sull'ex perugino Forte). Ad arbitrare il match (che sarà trasmesso in diretta televisiva su Dazn e sarà possibile seguire 'live' anche sul nostro sito) sarà Prontera di Bologna, assistito da Tardino di Milano e Lanotte di Barletta mentre il quarto uomo sarà Dionisi di L'Aquila.

Perugia-Juve Stabia (sabato 14 settembre, ore 15 allo stadio 'Curi)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Balic; Fernandes; Falcinelli, Iemmello. All. Massimo Oddo

JUVE STABIA (3-5-2): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci; Elia, Mallamo, Addae, Calò, Germoni; Di Gennaro, Cissé. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Tardino di Milano e Lanotte di Barletta; IV uomo Dionisi di L'Aquila)

TV: Dazn

WEB: perugiatoday.it