Serie B, Perugia-Empoli: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo le due sconfitte incassate contro lo Spezia in casa e poi con il Frosinone in trasferta il Perugia cercherà il riscatto lunedì sera al Curi contro l'Empoli (24 febbraio, ore 21). Il tecnico Serse Cosmi, che è stato squalificato (un turno di top) con la prova tv per frasi blasfeme e nel match contro i toscani sarà sostituito in panchina dal suo vice Fabio Bazzani, in questi giorni sta studiando soluzioni alternative al suo 3-5-2 per ridare 'verve' a una squadra che si è persa dopo il buon avvio di 2020.

ESPERIMENTI - L'allenatore biancorosso, che in difesa dovrà fare a meno dell'infortunato Gyomber (lungo stop), negli ultimi giorni sta provando il 4-3-3 con Rajkovic al fianco di Angella in difesa mentre a sinistra potrebbe tornare titolare l'ormai recuperato Di Chiara e a destra è ballottaggio a tre tra Rosi, Benzar e Mazzocchi. Dubbi anche a centrocampo, dove Carraro potrebbe essere affiancato da Kouan e da Greco in versione mezzala, e in attacco dove Falzerano potrebbe tornare alle origini e giocare esterno a destra mentre per le altre due maglie sono in ballottaggio Iemmello, Falcinelli, Melchiorri, Capone e Buonaiuto tornato ad allenarsi dopo il fastidio muscolare dei giorni scorsi. Si è operato intanto nella clinica romana di Villa Stuart il grifone Giuseppe Barone vittima di una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: "Voglio riprendermi quello che la sfortuna mi ha tolto! L'intervento chirurgico è andato bene e non vedo l'ora di tornare in campo. Forza Grifo!" ha scritto il figlio di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a corredo di un post Instagram in cui lo si vede sul letto dopo l'operazione.