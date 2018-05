Serie B - Perugia e Salernitana dividono la posta in palio: al Curi finisce 1-1

1 a 1

Marcatori: 19 pt Rosina (S), 5 st Di Carmine (P)

PERUGIA: Leali, Volta, Belmonte, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bonaiuto, Pajac, Cerri, Di Carmine. A disp: Colombatto, Nocchi, Santopadre, Del Prete, Diamanti, Gonzalez, Kouan, Terrani, Zanon. All: Roberto Breda

SALERNITANA: Radunovic, Mantovani, Tuia, Monaco, Csasola, Akpa Akpro, Signorelli, Minala, Vitala, Rosina, Bocalon. A disp: Adamonis, Asmah, Di Roberto, Klyne, Odjer, Palombi, Popescu, Pucino, Ricci, Rossi, Schiavi, Sprocati. All: Stefano Colantuono

ARBITRO: Sig. Piscopo di Imperia

ASSISTENTI: Bresmes di Bergamo - Colarossi di Roma 2

IV UOMO: Martinelli di Roma 2

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Tra poco si inizia. Stadio Curi abbastanza vuoto nonostante la giornata di festa.

1'pt: si parte!

3'pt: gioco fermo: Cerri a terra per un contrasto con Tuia. Entrato lo staff saniatrio, il giocatore riprende il suo posto

7'pt: OCCASIONE PERUGIA. Di Carmine si infila in area dalla destra e da posizione defilata prova la conclusione. Salva Mantovani sulla linea di porta e poi la difesa granata spazza via la sfera

8'pt: PALO PERUGIA. Conclusione di Gustafson, su assist di Pajac che si stampa sul palo

13'pt: approccio molto arrembante del Grifo che manovra e cerca di attaccare. Si agita mister Colantuono dalla panchina non contento invece dell'avvio dei suoi

17'pt: Cerri vola verso la porta ma sbaglia il controllo e Monaco blocca tutto

18'pt: primo giallo della gara: è per l'attaccante perugino Di Carmine

19'pt: SALERNITANA IN VANTAGGIO!! ROSINA. Traversone di Vitale, tiro di Casasola, Leali recupera ma non bloicca. respinge Rosina che la mette dentro

21'pt: RISPOSTA GRIFO. Cross di Mustacchio, mischia in area, Cerri si invola a rete ma Radunovic lo blocca con coraggio

21'pt: gioco fermo per lo scontro Radunovic - Cerri. Dopo le cure i due giocatori tornano in campo

27'pt: scontro tra Bonaiuto e Monaco con quest ultimo che torna in campo con una fasciatura in testa

30'pt: contatto dubbio in area di rigore granata con Akpro che tocca Cerri. Protesta il Perugia ma per il direttore di gara è tutto regolare

33'pt: si gioca molto poco in questo primo tempo con azioni molto spezzettate. Calano i ritmi in campo

39'pt: Altro giallo della gara: è per Minala

42'pt: la gara si sta innervosendo con molti duelli al limite del regolare

43'pt: Perugia molto spento e molto confusionario in questo momento della gara. I giocatori appaiono molto stanchi e senza nessun estro

45'pt: Finito il tempo regolamentare: vengono assegnati 4 minuti di recupero

45+2'pt: biancorossi a corto di idee che lasciano trasportare dai granata

45+4'pt: PROTESTE PERUGIA PER UN RIGORE. Cerri viene messo giù ma per il direttore di gara è tutto regolare e si prosegue. Nello stesso tempo ammonito Cerri per simulazione

45+4'pt: finisce qui la prima frazione di gioco con la Salernitana in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Rosina. Non per niente bene il Grifo nonostnate l'azione del rigore che appare poi solare

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

1ìst: problemi per Bianco: Breda manda a scaldare Colombatto

2'st: CAMBIO PERUGIA: esce Bianco per Colombatto

5'st: PAREGGIO PERUGIA!! DI CARMINE. Cross filtrante di Pajac al limite dell'area, palla in mezzo per la testa del numero 10 biancorosso che mette dentro. Rete numero 21 per DC10

6'st Ammonito Colombatto

13'st: poco gioco in questi minuti di gioco

15'st: cambio Perugia: finisce la gara di Gustafson ed entra Diamanti

17'st: Pajac mette in mezzo dal fondo, Monaco mette in angolo anticpando tutti

18'st: Dagli sviluppi del corner svetta Pajc di testa che manda fuori

20'st: OCCASIONE PERUGIA E GRANDE PARATA RADUNOVIC. Mustaccio prova la conclusione sulla quale in scivolata arriva il portiere garnata senza trattenere. Sulla palla va Bonaiuto ma l'estremo avversario è sveltissimo e blocca tutto

21'st: Colantuono effettua la prima sostituzione: esce Minala per Odjer

23'st. punzione dai 25 metri battuta da Diamanti con Radunovic che alza sopra la traversa

25'st: altro cambia granata: esce Bocalon per il giovanissmo, classe '97, Rossi

31'st. Breda le prove atutte: via Pajac per Terrani

35'st: rasoterra di Diamanti sul fondo

34'st: ripartenza di Rosina in velocutà, chiude Belmonte

35'st: Conclusione di Di Carmine e chiusura straordianaria di Tuia cje sventa il pericolo

37'st: Per i granata esce Akpa Akpro per Ricci

39'st: Giallo per l'ex Monaco

39'st: OCCASIONE GRIFO. Punzione dai 25 metri per Diamanti che la mette sotto il sette ma Radunovic è perfetto e si supera mettendo in angolo

42'st: PARATISSIMA RADUNOVIC! Cross di Mustacchio per Di Carmine ch schiaccia di testa ma il portiere granata è super reattivo e blocca tutto

45'st: finito il tempo regolamentare. Vengono concessi 5 minuti di recupero

45+3'st: spingono i grifoni alla ricerca della vittoria. Partita che si innervosisce. Tutta la panchina granata se la prende con Mustacchio. Colantuono riporta alla calma i suoi

45+5'st: verra giocato un ulteriore minuto

45+5'st: Ammonito Vitale

45+6'st: finisce qui òa gara con un pareggio tra Perugia e Salernitana. Bella gara e sopratutto molto combattuta fino alla fine. Il Perugia distanzia di 5 punti il Foggia in nona posizione in classifica e resta così agganciato all'ultimo posto della griglia play-off