Serie B/ Perugia - Novara: pareggio per i biancorossi, la partita finisce 1-1

E’ finita con un pareggio 1-1, la partita di serie B dei biancorossi contro il Novara. Pareggio che il Grifo di Mister Breda, significa aggancio sicuro alla zona play - off, anche se la prestazione ha lasciato un pò a desiderare. Per il Perugia segna prima Volta, poi ribattono i piemontesi con l'ex Moscati. Molto buona la fase offensiva per il Grifo, ma male quella difensiva con la retroguardia che balla a ogni affondo nemico. Adesso però ci sarà da affilare le armi per la fase più calda della stagione e tentare l'assalto alla serie A. Con al certezza di partire da ottavi e soffrire fino alla fine.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA Leali; Volta, Belmonte, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Colombatto, Diamanti, Pajac; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Del Prete, Zanon, Gonzalez, Germoni, Kouan, Terrani, Buonaiuto. All.: Breda.

NOVARA (4-3-1-2): Montipò; Golubovic, Del Fabro, Chiosa, Calderoni; Maracchi, Orlandi, Sciaudone; Moscati; Sansone, Puscas. A disposizione: Benedettini, Farelli, Mantovani, Bove, Dickmann, Seck, Casarini, Ronaldo, Chajia, Di Mariano, Maniero. All.: Di Carlo.

ARBITRO: Ros di Pordenone (assistenti Margani di Latina e Fiore di Barletta, IV Viotti di Tivoli)