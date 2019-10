Serie B, Perugia-Crotone: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta. Rebus difesa per Oddo

Difesa incerottata per il Perugia a due giorni dalla trasferta sul campo del Crotone secondo in classifica (a -3 dal Benevento, a +1 su Chievo e Empoli e a +2 su Ascoli, Grifo e Cittadella). Ha infatti ancora lavorato a parte Gyomber, che nell'ultimo match pareggiato 1-1 al 'Curi' contro l'Ascoli era stato sostituito da un Falasco a sua volta reduce da un affaticamento e dal forfait di Salerno, ma anche Sgarbi non si è allenato con il gruppo a causa di un problema che si trascina da qualche settimana costringendolo a gestirsi. Ancora in attesa del lungodegente Angella, che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta che seguirà il match dello' Scida', sotto lo sguardo del presidente Santopadre e del direttore tecnico Goretti mister Oddo ha continuato intanto a lavorare sul 4-3-1-2 visto contro l'Ascoli, schierando il giovane Ndir tra Rosi e Falasco in attesa di capire nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Calabria chi tra Gyomber e Sgarbi potrà essere recuperato. Per il resto il tecnico sembra orientato a confermare, oltre al modulo, anche gli uomini schierati nel turno infrasettimanale con una sola novità: nel centrocampo orfano dell'infortunato Kouan al momento Balic sembra favorito sul giovane Nicolussi Caviglia per sostituire (al fianco di Carraro) un Dragomir sottotono. Davanti dovrebbe esserci invece ancora spazio per Falcinelli con Iemmello e Buonaiuto.

📈 Ecco la classifica aggiornata al termine di questo spettacolare turno infrasettimanale della 10^ giornata della #SerieBKT. @bncalcio riprende il comando in solitaria. Campionato apertissimo. pic.twitter.com/OISuyG8fDJ — Lega B (@Lega_B) October 30, 2019

GLI AVVERSARI - Come il Perugia andrà a caccia di una vittoria che manca da tre partite, il Crotone di Giovanni Stroppa avrà sete di riscatto dopo il ko per 2-1 in casa del Chievo. Il tecnico degli 'Squali', che dovrebbe confermare il 3-5-2, recupera Marrone in difesa ma dovrà fare a meno dello squalificato Zanellato in un centrocampo che dovrebbe essere composto da Benali, Crociata e Barberis. In attacco Messias dovrebbe rilevare Vido in attacco, mentre nella sfida tra gli altri due grifoni sulla fascia destra Molina pare favorito su Mustacchio. Nel Perugia saranno invece capitan Rosi, Falcinelli e il tecnico Oddo gli ex di turno.

ARBITRO - Per arbitrare Crotone-Perugia valida per l'11esima di campionato e in programma (diretta televisiva su Dazn, diretta testuale su Perugia Today e radiofonica su Umbria Radio) è stato designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce insieme agli assistenti Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia e Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, mentre il quarto uomo sarà Francesco Carrone della sezione di Castellammare di Stabia. Il 'fischietto' salentino ha già arbitrato il Grifo quest'anno nel vittorioso match di esorcio contro il Chievo al 'Curi' (2-1) dopo che aveva diretto l'ultimo match della stagione precedente dei biancorossi, quello di playoff perso sul campo dell'Hellas Verona ai supplementari con la discussa espulsione di Kouan.

Crotone-Perugia (sabato 2 novembre ore 15)

PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (3-4-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Falzerano, Carraro, Balic, Di Chiara; Buonaiuto; Falcinelli, Iemmello. All. Massimo Oddo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Spolli; Molina, Crociata, Benali, Barberis, Mazzotta; Simy, Messias. All. Giovanni Stroppa

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

TV: Dazn

WEB: perugiatoday.it

RADIO: Umbria Radio