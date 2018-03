Serie B - Perugia- Cremonese: segui le diretta

Perugia alla caccia della sesta vittoria consecutiva dopo il pareggio contro il Cesena. I biancorossi sono, infatti, determinatissimi a carcerare di dare seguito ai tanti e bellissimi risultati conseguiti nelle ultime settimane. Una gara però quella contro la Cremonese da prendere con le dovuti causate. Così come ha ricordato mister B reda alla vigilia. " Ci vuole il giusto rispetto per l'avversario è per noi massima intensità".

Per quanto riguarda la formazione il tecnico ripropone in avanti la coppia Di Carmine- Diamanti con CErri in panchina e Bonaiuto al posto di Bandinelli. Per il resto stessi della gara di domenica.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bonaiuto, Pajac, Di Carmine, Diamanti. A disposizione: Bandinelli, Belmonte, Cerri, Colombatto, Dellafiore, Germoni, Kouan, Nocchi, Santopadre, Terrani, Zanon. All. Roberto Breda

CREMONESE: Ujksni, Cinaglia, Canini, Marconi, Garcia, Arini, Pesce, Cinelli, Castrovillari, Perulli, Brighenti. A disposizione:.Bignani, Camara, Cavion, D'Avino, Gomez, Potzuli, Ravagia, Sbrissa, Scamacca, Scappini. All: Attilio Tesser

ARBITRO: Sig. Riccardo Pinzani di Empoli

ASSISTENTI: Capaldo di Napoli - Scarpa di Reggio Emilia

IV UOMO: D'Apice di Arezzo

Dopo un minuto di silenzio per la scomparsa di mister Mondonico si parte.

1'pt: partiti!!

5'pt: minuti abbastanza tranquilli con le due squadre che sembrano si stiano studiando

8'pt: qualche problema per Pajac che sembra dover abbandonare il campo

10'pt: TEGOLA GRIFO. Pajac non ce la fa. Deve abbandonare il campo

12'pt: Esce Pajac. Al suo posto tocca a Germoni

19'pt: punizione dalla distanza. Si incarica Diamanti, palla sul fondo

25'pt: la gara prosegue senza colpi di scena. Pochi spazi per il Perugia e nessuno per la Cremonese

29'pt: ancora punizione per il Grifo. Va Diamanti dalla distanza. Nessun problema per l'estremo ospitr