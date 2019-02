Serie B - Perugia - Cosenza: la diretta della partita

Tra poco si affronteranno al Curi Perugia e Cosenza e in palio ci saranno per entrambe le formazioni punti pesanti per la classifica. I biancorossi, infatti, dopo la vittoria contro il Carpi cercheranno di mettere punti nel carniere per consolidare la propria posizione in zona play- off e continuare la marcia in campionato. Dall'altra parte la formazione di Braglia ha comunque bisogno di ossigeno per restare ancorata a metà classifica che ha raggiunto grazie ai buoni risultati degli ultimi mesi. Insomma sarà di certo un match molto combattuto dove le motivazioni saranno alte per entrambe le contendneti in campo.

A frla da padrone però saranno le assenze delle due formazioni. I padroni di casa saranno senza Verre e Dragomir squalificati e El Yamiq, Kinglsey e Falasco alle prese con i rispettivi problemi fisici. Non bene neanche per Falzerano che questa settimana, causa influenza, si è allenato davvero pochissimo. In casa Cosenza invece non ci saranno Maniero per acciacchi fisici, Baez e Tutino fermati dal giudice sportivo. Assente anche Embalo reduce da uno stiramento. Formazioni dunque che saranno totalemente rimaneggiate per sopperire alle tante assenze.

Nesta dunque cambia molto oggi e decide di far esordire tra i titolari il neo acquisto Rosi. Per i grifoni dunque in campo ci saranno Gabriel tra i pali, Rosi, Gyomber, Cremonesi e Felicioli in difesa, Moscati, Bianco e Kouan a centrocampo con Vido che giocherà al posto di Verre dietro la coppia offensiva formata da Han e Melchiorri.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Rosi, Felicioli, Bianco, Vido, Melchiorri, Cremonesi, Moscati, Han, Kouan, Gyomber. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Mazzocchi, Sgarbi, Ranocchia, Carraro, Bordin, Sadiq, Falzerano. All: Alessandro Nesta

COSENZA: Perina, Dermaku, Capela, Palmiero, Mungo, Litteri, D'Orazio, Sciaudone, Legittimo, Bruccini, Bittante. A disposizione: Saracco, Izco, Sueva, Schettino, Misuri, Garritano, Hristov. All: Piero Braglia

ARBITRO: Sig. Alessandro Prontera di Bologna

ASSISTENTI: Margani di Latina - Raspolini di Livorno

IV UOMO: Rapuano di Rimini

Le squadre stanno entrando in campo. Tra poco si parte. Vento fortissimo allo stadiu Curi che, secondo le indicazioni della Questura, ha fatto spostare i tifosi in gradinata nella tribuna laterale. Il vento, infatti, ha fatto soollevare i cartelloni pubblicitari e per precauzione i tifosi sono sttai fatti cambiare di posto

1'pt: si parte. Inizia Perugia - Cosenza

6'pt: Perugia in avanti con Melchiorri che trova la conclusione. Si alza la bandierina dell'assistente. L'attaccante perugino viene fermato per fuorigioco

9'pt: OCCASIONE COSENZA! Corner, palla in mezzo e di testa, tutto solo, ci arriva Capela che lascia la partire la conclusione che lambisce l'incrocio dei pali

12'pt: Il Curi è sferzato da un vento fortissimo che spessp rende imprevedibile la traiettoria del pallone. Una difficoltà in più in questa gara

16'pt: RIGORE PER IL COSENZA. Follia di Moscati su Mungo e nessun dubbio per il direttore di gara

17'pt: COSENZA IN VANTAGGIO!! BRUCCINI. Dal dischetto il giocatore rossoblù non sbaglia e trafigge Gabriel per la rete del vantaggio

19'pt: Il Grifo prova a reagire dopo il rigore realizzato dal Cosenza cercando di portarsi in avanti conn risultati molto modesti