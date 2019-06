Serie B, Perugia: corteo dei tifosi e messaggio di Santopadre per i 114 anni del Grifo

Cori, un fumo biancorosso a colorare il cielo di Perugia e tanto amore. Questo il regalo dei tifosi, che hanno sfilato in corteo nel centro per celebrare i 114 anni del Grifo, partendo dal vecchio stadio del Santa Giuliana per arrivare nel cuore dell'acropoli, in piazza IV Novembre. Un messaggio è stato postato poi dal presidente Massimiliano Santopadre sui profili social ufficiali della società: “La cosa che più mi inorgoglisce - ha il numero uno biancorosso - è il pensiero che un tratto del tuo percorso lo hai fatto insieme a me e questo rimarrà per sempre. Buon compleanno mia splendida ossessione. Buon compleanno mio amato Grifo!”.

