Serie B - Perugia - Cittadella : segui la diretta

Tutto pronto al Curi per la gara tra Perugia e Cittadella. Partita tra un Grifo in forte ripresa, dopo le due vittorie consecutive, e i veneti pronti a riprendersi dall'ultimo scivolone interno. Cittadella in piena zona play-off e pronto a consolidarsi e i biancorossi che vogliono fortemente migliorare la propria posizione in calssifica.

Per il modulo per i padroni di casa nulòla di nuovo sotto il sole copn il solito 3-5-2 con Leali che farà il suo esordio tra i pali e toccherà anche a Gonzalez per l'infortunio di Dellafiore, fattosi male durante il riscaldamento. Per il resto solita difesa a 3 con Volta, Gonzalez e Belmonte, in mediana Del Prete Kouan, Colombatto, Bandinelli e Pajac mentre davanti ancora la coppia Cerri - Di Carmine.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Leali, Volta, Gonzalez, Belmonte, Del Prete, Kouan, Bandinelli, Colombatto, Pajac, Cerri, Di Carmine. A disp: Nocchi, Santopadre, Nura, Bianco, Bonaiuto, Germoni, Gustafson, Mustacchio, Terrani, Zanon. All: Roberto Breda

CITTADELLA: Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti, Settembrini, Iori, Pasa, Schenetti, Vido, Kouame. A disp: Adorni, Arrighini, Bartolomei, Liviero, Lora, Paleari, Pelegatti, Pezzi, Strizzolo. All: Roberto Venturato

ARBITRO: Sig. Valerio Marini di Roma 1

ASSISTENTI: Villa di Rimini - Belluti di Trento

IV UOMO: Andreaini di Forlì

Prima della gara le squadre osservano un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex ct della Nazionale Azeglio Vicini.

1'pt: Partiti!

2'pt: Si parte e subito un affondo del Perugia con Cerri che apre per Di Carmine, palla a Bandinelli che manda sul fondo

4'pt : ci riprova ancora il Grifo con Kouan da fuori area. Alfonso para senza patemi

10'pt: ritmi molto calati rispetto all'inzio gara con il Cittadella che sembra prendere possesso del campo

13'pt: gioco fermo per Volta. Dopo l'ingresso dei sanitari il giocatore può tornare in campo

16'pt: Volta continua a zoppicare. In preallarme la panchina del Perugia anche dopo l'infortunio di Dellafiore

19'pt: RETE DEL CITTADELLA. KOUAME. Cross perfetto di Benedetti e nel nulla il giocatore veneto insacca di testa.

21'pt: tutto da rifare per il Perugia che subisce l'unico tiro del Cittadella e subito trasformato nella rete del momentaneo vantaggio

26'pt: il Perugia fa fatica ad impostare il gioco con la difesa ospite che non lascia passare nessun pallone

32'pt: Cambio forzato per il Perugia. Esce Volta che non ce la fa ed entra Nura che fa il suo esordio con la casacca biancorossa nei professionisti

33'pt: assalto feroce del Perugia con Pajac che serve Cerri, palla a Kouan che con un gran destro prova a pareggiare i conti. C'è però Alfonso che para a terra

36'pt: ammonito Benedetti

37,pt: pericolissimo il Cittadella con Koumè in avanti bloccato dalla difesa del Grifo

39'pt: ammonito Varnier

40'pt: Grandissima occasione del Perugia e grande intervento di Alfonso!!! Cerri prova un destro a colpo sicuro, Alfonso esce a valanga e riesce a coprire lo specchio.

42'pt: PAREGGIO DEL PERUGIA! CERRI! Punzione dalla distanza per il Grifo. Batte Pajac, tiro teso e incornata vincente del bomber perugino che pareggia i conti

45'pt: finito il tempo regolamentare con il Perugia che sta mettendo in difficoltà il Cittadella spingendo e facendo molta pressione. Sranno tre i minuti di recupero

48'pt: Di Carmine parte in solitudine, Alfosno esce fuori dall'area provando a fermare DC10. La palla resta in gioco, va a Colombatto che a porta vuota dalla distanza manda fuori

48'pt: Finisce qui la prima parte della gara con il Perugia che prima soffre , va sotto e poi trova il pareggio con grande determinazione e cattiveria

1'st: si riparte per la seconda frazione di gioco. Stessi 11 per parte del primo tempo

3'st: Punizione per il Cittadella. Gran destro di Salvi che finisce sul fondo

6'st: pastrocchio della difesa perugina con Gonzalez che rischia tantissimo con l'arrivo di Kouamè

7'st: ammonito Belmonte

11'st: RADDOPPIO DEL CITTADELLA! SCHENETTI. Vido serve perfettamente il compagno che spara a rete un destro imparabile

15'st: Cambio del Grifo. Esce Kouan ed entra Bonaiuto

16'st: entra subito in partita Bonaiuto che va al tiro. Alfonso è ben appostato e ferma tutto

19'st: ancora pericolo per il Perugia. Kouamè entra in area, chiude per il rotto della cuffia Gonzalez

20'st: punizione dalla distanza per il Cittadella, palla min mezzo, Benedetti di testa stacca tutti ma non trova la porta