Serie B, Perugia-Cittadella: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta. Altro stop per Angella

I festeggiamenti per l'impresa di Crotone sono ormai alle spalle in casa Perugia, perché alle porte c'è il Cittadella che sarà ospite al 'Curi' nella 12esima giornata di campionato (sabato 9 novembre, ore 15). Dopo il 3-2 con cui i grifoni hanno espugnato allo 'Scida' il secondo posto solitario in classifica - alla guida di un gruppone che vede nove squadre racchiuse nello spazio di tre punti - ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente ma c'è anche la consapevolezza che l'emergenza (soprattutto in difesa) non è ancora finita e delle insidie che si celano dietro la sfida contro i veneti, ultima prima della sosta.

ANGELLA, NUOVO STOP - Dopo quella del furto di due maglie storiche subito dal Museo del Grifo, un'altra brutta notizia arriva dall'infermeria e riguarda Angella che dopo più di due mesi ai box per una lesione muscolare - come rivelato dall'edizione umbra del 'Messaggero' - è stato vittima di una ricaduta proprio nel momento in cui era rientrato in gruppo per tornare a disposizione dopo la sosta. L'esperto difensore arrivato in estate dall'Udinese sarebbe incappato in una nuova lesione muscolare e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, anche se c'è il rischio che il suo recupero slitti al girone di ritorno se non addirittura di un intervento chirurgico. In vista di sabato sembra invece pronto a stringere ancora i denti Gyomber, in campo a Crotone nonostante qualche fastidio muscolare e centellinato negli ultimi giorni, mentre si spera di recuperare Sgarbi almeno per la panchina.

💥 "Gli antropologi hanno sempre avuto qualche difficoltà con il calcio. Il problema è che uno vede solo quello che sta fuori. Ma c'è anche un dentro, che ci si creda o no. Abbiamo tutti le nostre ragioni per amare le cose come le facciamo"#perugia#forzagrifo pic.twitter.com/Gqpi9jZVV6 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) November 6, 2019

LE SCELTE DI ODDO - Oddo nel frattempo dovrebbe confermare la difesa a tre con Rosi e Falasco, che a sua volta si trascina qualche acciacco ormai da settimane, ma rispetto al match dello 'Scida' potrebbe cambiare qualcosa a destra, con Falzerano al posto di Mazzocchi. Possibilità di conferma in mediana per Balic al fianco di Carraro e per il giovane Nicolussi Caviglia che in Calabria si è alternato nei ruoli di trequartista e mezzala risultando alla fine tra i migliori in campo. A questo punto rischierebbe la panchina un Buonaiuto non al meglio che per fortuna torna comunque a disposizione dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire nel primo tempo di Crotone (gli esami strumentali hanno escluso lesioni). L'alternativa è Fernandes mentre in attacco, per giocare al fianco dell'inamovibile Iemmello, il favorito sembra Falcinelli che allo 'Scida' era stato schierato tra i titolari prima di essere messo fuori gioco da un virus influenzale. A insidiare 'Dieguito' ci sono comunque Melchiorri, autore in Calabria di una rete strepitosa e di una prova di sostanza a servizio della squadra, e Capone.

GLI AVVERSARI - A Oddo resta comunque la rifinitura della vigilia prima di decidere quale undici opporre a un Cittadella che al momento non è la squadra rivelazione della passata stagione, ma si dimostra comunque una squadra di categoria e pronta a dare fastidio in zona playoff. Il tecnico Roberto Venturato dovrebbe insistere sul 4-3-1-2 con cui i veneti hanno conquistato 17 punti, appena due in meno del Perugia secondo, e consentito di chiudere cinque degli ultimi sei match giocati senza subire gol.

L'ARBITRO - Per dirigere Perugia-Cittadella (diretta tv su Dazn, diretta testuale su perugiatoday.it e radiofonica su Umbria Radio) è stato intanto designato Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, insieme agli assistenti Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Michele Grossi della sezione di Frosinone mentre i quarto uomo sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Con il fischietto lombardo due precedenti nella passata stagione ed entrambi fortunati: vittoria sul campo del Carpi e vittoria casalinga contro il Livorno.

Perugia-Cittadella (sabato 9 novembre, ore 15 stadio 'Curi')

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (3-4-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Falzerano, Carraro, Balic, Di Chiara; Nicolussi Caviglia; Falcinelli, Iemmello. All. Massimo Oddo

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Camigliano, Benedetti; Branca, Iori, Vita; D'Urso; Luppi, Diaw. All. Roberto Venturato

ARBITRO: Maggioni di Lecco

TV: Dazn

WEB: www.perugiatoday.it

RADIO: Umbria Radio