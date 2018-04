Serie B - Perugia che fatica! Mustacchio e Bonaiuto entrano e portano aria fresca

LEALI: Primo tempo praticamente inattivo poi si arrende al colpo di testa di Modolo sulla quale non ha colpe. E'comunque attento. Voto: 6

VOLTA: Litteri dalle sue parti ha vita difficile e si dimostra il miglior della linea difensiva. Si muove con caparbietà. Voto: 6,5

DEL PRETE: E'meno in giornata del solito. Qualche volta in ritardo sugli attaccanti del Venezia che spesso gli sfuggono. Si riprende quando c'è da stringere i denti. Voto:6

DELLAFIORE: Morsura gli crea subito dei bei grattacapi tanto che fa fatica a contenerlo. Poi gli prende le misure e va meglio. Voto: 6

ZANON: Non va davvero per lui. Il ritorno da titolare non è certo da ricordare. Gli sfuggono tutti e sulla fascia spinge con il contagocce senza proporre palloni interessanti. Voto: 5 ('60 MUSTACCHIO: entra e porta aria fresca. Dai suoi piedi nascono i palloni più interessanti per gli avanti perugini. Voto: 6,5)

GUSTAFSON: Non è in giornata e si vede. Commette tantissimi errori e spesso appare come un fantasma. Recupera dando il pallone a Bonaiuto per il pari. Voto: 5,5

COLOMBATTO: Anche per lui ritorno da titolare ma non è ancora come ce lo ricordavamo. Molto impreciso anche se è spesso protagonista nelle due fasi di gioco. Voto: 6

GERMONI: Al via prova la prima conclusione sbagliando la mira ma ci mette subito cuore e gamba. Uno dei pochi lampi che illuminano il Curi. Spinge e si propone poi si perde un po'. Voto: 6 ('63 TERRANI: Breda lo mette in campo cercando un po' di freschezza in avanti. Non sempre ce l'ha ma fa il suo. Voto: 6)

CERRI: Nel primo tempo è in difficoltà e non riesce a trovare giocate importanti. Nella ripresa si risveglia ed inizia a dire la sua anche se sembra un po' in calo.Voto: 5,5

DI CARMINE: Tocca pochissimi palloni e altrettanti ne sbaglia. Ci priva in rovesciata ma la retroguardia veneziana non perdona. Sul passaggio perfetto di Mustacchio manda fuori. Voto: 5,5

DIAMANTI: Il tecnico lo mette dal primo minuto alle spalle dei due attaccanti. Una soluzione che sembrerebbe ottimale ma che non riesce a sfruttare ancora appieno. Poco incisivo Voto: 5,5 ('72 BONAIUTO: Si mette a giocare da trequartista ed è svelto come una volpe a infilare in rete il tiro sporcato da Gustafson Voto: 6,5)

BREDA: Il tecnico fa di necessità virtù e viste le assenze pesanti tira fuori un nuovo modulo che non sembra essere troppo congeniale al Perugia. La squadra a tratti apparwe priva di iniziativa anche se non molla e alla fine trova il pari. Voto: 6