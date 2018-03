Serie B- Perugia- Cesena: un pareggio che sa di vittoria

1 a 1

Marcatori: Schiavone (C), Bonaiuto (P)

CESENA: Fulignati, Perticone, Esposito, Scognamiglio, Fazzi, Kupisz, Schiavone, Di Noia, Vita, Dalmonte, Mancini. A disposizione: Agliardi, Cacia, Cascione, Chirico, Eguelfi, Emanuello, Malgrati, Ndiaye, Suagher. All: Fabrizio Castori

PERUGIA: Leali, Dellafiore, Del Prete, Magnani, Mustacchio, GUstafson, Bianco, Bandinelli, Pajac, Diamanti, Di CArmine. A disposizione: Belmonte, Bonaiuto, Colombatto, Germoni, Gonzalez, Kouan, Nocchi, Santopadre, Terrani, Zanon. All: Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Gianluca Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: LOmbardi di BRescia - Luciano di Lamezia Terme

IV UOMO: BAlice di Termini

1'pt: partiti!!!

4'pt: DI Carmine lavora un pallone al limite per Gustafosn ma la sua conclusione viene respinta da Fulignati. A due passi Pajac sbaglia il tap in mandando alto sopra la traversa

6'pt: di Di Carmine innesca Mustacchioil che ripassa al numero 10 perugini che spara la conclusione: alta

12'pt: Torre di Di Carmine per Gustafson che di setto prova a concludere. conclusione bloccata da Fulignati

18'pt: TRAVERSA DI DIAMANTI!! Punizione dal limite della quel si incarica il fantasista perugino . Palla sul legno

19'pt: angolo per il Cesena. Schiavone va dalla bandierina , palla in mezzo ma Leali esce da vuoto e la palla va a Dalmonte dal limite. Palla sopra la traversa

25': Il Perugianprova ad andare in avanti con Mustacchio con un cross teso sul quale interviene il portiere romagnolo

31'pt: punizione per il Perugia ma che si risolve in un nulla di fatto

33'pt: azione pericolosa di Pajac che sinistra, palla in mezzo che però Di Carmine a due passi dalla porta non aggancia

36'pt: il Perugia prova a spingere in avanti con un forcing disperato ma senza successo

40'pt: il Cesena prova a riprendere in mano il discorso cercando di mettere in difficoltà il Perugia

44'pt: CESENA VICINA AL VANTAGGIO!!! Dalonte mette in area una sfera sulla quel arriva Del Prete che controlla male. Palla a Kupiz che prova la conclusione sfiorando il palo

45' pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finsceyqui il primo tempo piuttosto equilibrato. Prima va avanti il Grifo e poi va forte il Cesena

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

2'st: sostituzione Cesena. Deve uscire Esposito per un problema all'occhio. Entra Suagher

4'st: Gustafson prova a far esplodere il destro: palla alta

14'st: CESENA IN VANTAGGIO! Schiavone, complice una deviazione della barriera, beffa Leali su calcio di punizione

15'st: sostituzione Cesena. Esce Mancini per Jellow

17'st: cambio anche per il Grifo. Via Bandinelli per Bonaiuto

19'pt: ammonito Bonaiuto

22'st: punizione per il Cesena dal limite. Palla in mezzo, testa di Scognamiglio. Si oppone Leali

25'St:PAREGGIO GRIFO! BONAIUTO!!!Conclusione dal limite su tocco di Gustafson e Bonaiuto insacca in rete

26'st: Dalmonte tenta il destro dal limite, Leali si distende deviando in angolo

26'st: Schiavone insiste prova ancora dal limite, palla sul fondo

27'st: cambio per il Perugia, esce Bianco per Colombatto

33'st: Cesena vicino al vantaggio. Punizione di Schiavone dalla sinistro in area, dove amagnani per anticipare Perticone devia e manda di pochissimo fuori

35'st: Guizzo Di Gustafson dentro l'area, cross in areacon Di Carmine che manda alto di poco

40'st: esce Diamanti ed entra Terrani

45'st: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 3 minuti

45+1'st: Mustacchio prova ancora la conclusione dal limite. Palla oltre l'incrocio dei pali

45+2'st: Bonaiuto!!! Colombatto offre un pallone interessante a Bonaiuto dentro l'area, salvato da Scognamiglio

45+3'st: finisce qui. Grande pareggio tra Cesena e Perugia. In le due squadre che si sono sempre affrontare a viso aperto