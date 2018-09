Serie B - Perugia - Carpi: segui la diretta

Tutto pronto allo stadio Curi per il turno infrasettimanale tra Perugia e Carpi. Una gara nella quale i biancorossi dovranno dare tutto per riprendersi dalla pesante sconfitta rimediata contro il Palermo. Di certo il Carpi non renderà la vita facile ai padroni di casa dopo il ritorno in panchina di Castori, richiamato per far risalire subito la squadra dai bassifondi della classifica.

Mister Nesta ha definito la gara complicata ma crede fortemente nei suoi. "Starà a noi interpretare bene la gara crecando di sbloccarla per primi" ha commentato alla vigilia "Abbiamo rivisto la partita di sabato scorso e abbiamo capito i nostri errori quindi sappiamo come agire da squadra". Dunque il tecnico si è mostrato abbastanza sereno e carico in merito alla prestazione che potranno fare i suoi.

Per quanto riguarda la formazione Nesta cambia un po’ togliendo Verre per Bianco ed inserendo in campo il giovane Kingsley. Niente Vido in campo pronto ad entrare a partita in corso.

Queste le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Bianco, Melchiorri, Kingsley, Ngawa, Cremonesi, Moscati, Dragomor, Falasco, Gyomber. A disp: Leali, Perilli, El Yamiq, Verre, Mistacchio, Vido, Sgarbi, Ranocchia, Bordin, Terrani, Kouan. All: Alessandro Nesta

CARPI: Colombi, Suagher, Sabbione, CONCAS, Pezzi, Mokolu, Poli, Pasciuti, Jelenic, Mbaye, Pachonik. A disposizione: Pasotti, Buonfiorno, Piscitella, Più, Ligi, Vano, Roamairone, Saric, Machach, Di Noia, Wilmots. All: Fabrizio Castori

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

ASSISTENTI:Secchi di Sassari - Schirru di Nichelino

IV UOMO: Cudini di Fermo

1': partiti!!! Grifo inedito con la coppia d'attacco formata da Kingsley a supporto di Melchiorri. Un'idea innovativa del tecnico Nesta che è corso ai ripari dopo lo stop di Vido che comunque siede in panchina

6': primo sussulto del Perugia con Melchiorri che spara dalla distanza sbagliando la mira. Conclusione che finisce abbondamente fuori

11': la gara prosegue senza grandi scossoni da nessuna delle due parti. Perugia e Carpi alle fasi di studio senza essere mai incisive

18': rimane a terra Mokulo che ricorre alle cure dei sanitari. Nessun problema per lui è torna in campo

22': il Grifo sembra soffrire un po' il Carpi tanto da non riuscire mai a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria.

27': ritmi di gara molto bassa. Non bene i padroni di casa che fanno fatica a proporsi in avanti con cattiveria e continuità

31': punizione il Grifo da ottima posizione. Si incarica Moscati, palla corta in area, pasticcio e palla che viene spazzata via senza problemi

40': primo sussulto della gara a marchio Grifo. Cross di Dragomir per Kingsley che da ottima posizione manda fuori oltre il aplo

42': RIGORE PER IL GRIFO. Mazzocchi viene steso da Pezzi e penalty senza dubbio

43': RIGORE SBAGLIATO. MOSCATI MANDA INCREDIBILMENTE SOPRA LA TRAVERSA

45': vengono assegnati due minuti di recupero

45+2': finisce qui il primo tempo con il Perugia che si divora una ghiotta occasione per portarsi avanti. Per il resto azioni spesso senza senso non stanno concedendo un bello spettacolo

47': si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

51': angolomper il Carpi, palla in area, esce con i pugni Gabriel e salva tutto. La palla resta in gioco, ribattuta va alta sopra la traversa

55': i grifoni provano ad andare in avanti con una serie di batti e ribatti neutralizzati con forza dalla coriacea difesa del Carpi

57': primo cambio per il tecnico Castori. Esce CONCAS per Arrighini

62': sostituzione anche per i locali. Nesta rileva Dragomir per Verre

63': primo giallo della gara: è per Mokulu

67': secondo cambio per il Carpi: entra Buongiorno per Pezzi

69': nessuna delle due squadre sa rendersi pericolosa. Buona la difesa del Carpi che rende difficoltosa la manovra dei biancorossi

80': per rendere più vivace la gara mister Nesta effettua un altro cambio: dentro Vido per Moscati

73': OCCASIONE GRIFO. Vido in accelerata serve Melchiorri in area che da posizione ottima calcia sul portiere divorando la chance più importante del match

73': espulso Castori per proteste

77': RETE DEL CARPI. MOKULU. Lancio da dietro Di Buongiorno e colpo di testa a spiazzare di Arrighini. Raccoglie dal limite Mokulu che infila in rete dal limite

80': cambio Perugia. Esce Falasco per Mustacchio

85': Perugia in confusione. Dopo la rete tenta la reazione ma senza costrutto

92': finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 5 minuti