Serie B - Perugia - Carpi. Nesta:"Voglio una squadra determinata: dobbiamo essere arrabbiati"

Dopo la sconfitta contro il Palermo per il Grifo è ora di tornare in campo contro il Carpi crecando di dare seguito alla vittoria esterna contro l'Ascoli. Di certo la formazione emiliana non sarà un cliente facile ma uno di quello da prendere con tutte le dovute cautele. "Il Carpi ci aspetterà facendo una gara con grande ripartenze. Sappiamo come giocano e starà a noi non perdere il filo quando non avremo la palla tra i piedi"ha commentato Nesta "E soprattutto dovremo prestare la massima attenzione sulle palle inattive. Hanno molti saltatori e sanno essere molto pericolosi".

Palermo. Riavvolgendo il nastro e tornando a sabato scorso nella partita contro i rosanero restano molti i rimpianti per la sconfitta. Per questa ragione stavolta sarà vietato sbagliare. "Il Palermo è stata un'opportunità che non abbiamo sfruttato come dovevamo" ha proseguito "Secondo me abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo potuto, soprattutto in gare dove i ragazzi hanno dimostrato di essere superiori. Per questo voglio essere presuntuoso e dire che adesso ci andremo a prendere punti anche dove siamo sfavoriti".

Perugia. E allorta contro il Carpi bisognerà cogliere l'opportunità. Ce squadra servirà però per fare bene? "Voglio vedere una squadra molto cattiva sotto porta. Perchè se è vero che Brignoli contro il Palermo ha fatto belle parate è vero anche che noi abbiamo sbagliato tantissimo. Ecco dobbiamo essere più precisi sottoporta anche se non è nel nostro dna" ha commentato ancora "Voglio vedere una squadra cattiva che non si accontenta mai. Ogni punto da adesso in poi sarà bollente e non possiamo perderne più da oggi in avanti".

Aspettative. Cosa si aspetta dunque il tecnico perugino dalla gara contro il Carpi? "Mi aspetto tantissimo da tutti, sia chi gioca e chi non gioca. Bidogna dare tutti un passettino in più facendo un passo avanti sul piano della personalità".

Squadra. Se sotto il profilo caratteriale Nesta ha le idee molto chiare non lo stesso è su quello della formazione. Perchè saranno molti gli assenti. A aprtire da El Yamiq e Flasco che non saranno della gara per problemi fisici. Non è al meglio neanche Kingsley e forse potrebbe partire dalla panchina. "Purtoppo alcuni ragazzi non sono al meglio e giocherà chiè più in condizione. Rosi? Non può ancora giocare. Gli servirà ancora molto tempo prima di poter scendere in campo" ha concluso il tecnico perugino.