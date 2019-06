Serie B, Perugia calcio: via alla nuova campagna abbonamenti 'Grifo Robot'. Ecco date e prezzi

La stagione passata è da poco passata gli archivi ma già si attende con ansia l'inizio della prossima. E dopo che la Lega di Serie B ha comunicato le date di inizio e fine campionato (più quella della sosta e dei turni infrasettimanali) oggi il Perugia ha lanciato la campagna abbonamenti 2019/20. 'Grifo Robot' è l'accattivante slogan scelto dalla società, riprendendo uno dei cori più amati dalla curva Nord del Curi. Ora non resta dunque che aspettare il via della caccia alla tessera, che scatterà giovedì 27 giugno.

DIRITTO DI​ PRELAZIONE – Dal 27 giugno al 20 luglio i vecchi abbonati potranno esercitare un diritto di prelazione, dal 22 luglio poi scatterà invece la vendita libera.

PREZZI – Tribuna vip: intero 770 euro (700 in prelazione); ridotto 625 euro (570 in prelazione); ridotto U.14 540 euro (490 in prelazione). Poltroncina: intero 560 euro (510 in prelazione); ridotto 450 euro (410 in prelazione); ridotto U.14 385 euro (350 in prelazione). Tribuna laterale Ovest: intero 345 euro (315 in prelazione); ridotto O.65/donna 275 euro (250 in prelazione); ridotto U.14/disabili 230 euro (210 in prelazione); Family (genitore + U.14) 525 euro (480 in prelazione); Grifo Robot (adulto+U.14) 460 euro (400 in prelazione). Tribuna Est (gradinata): intero 215 euro (195 in prelazione); ridotto O.65/donna 165 euro (150 in prelazione); ridotto U.14/disabili 135 euro (130 in prelazione); Family (genitore + U.14) 350 euro (320 in prelazione); Grifo Robot (adulto+U.14) 310 euro (280 in prelazione); Avic/Universitari 110 euro (110 euro in prelazione). Curva Nord: intero 155 euro (145 in prelazione); ridotto O.65/donna 120 euro (110 in prelazione); ridotto U.14 100 euro (90 in prelazione).

🎶 Pronti a cantare Grifo Robot?

⚪️🔴 Abbonati e sostieni il Perugia nella stagione 2019/2020



Scopri come ⬇️https://t.co/5pTQWNlOnW#griforobot pic.twitter.com/lPcm7zm25g — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) 20 giugno 2019

