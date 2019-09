Serie B, Perugia calcio: scatta l'ora delle scelte per Oddo, diversi in ballottaggio per la Juve Stabia

“Al 'Franchi' si è visto che nel nostro gruppo non esistono seconde linee. Basta citare Nzita: pareva che giocasse nel Perugia da vent'anni”. Parole di soddisfazione quelle pronunciate da Massimo Oddo dopo il ko per 1-0 nell'amichevole di lusso contro la Fiorentina, in cui si sono messi in luce anche gli ultimi quattro arrivati, dal portiere Fulignati al baby Nicolussi Caviglia fino al regista Balic e al bomber Falcinelli. Proprio questi ultimi due sono stati i 'botti' con cui il direttore dell'area tecnica Roberto Goretti ha chiuso il calciomercato, consegnando al tecnico abruzzese una rosa più completa e duttile (qui tutti i moduli possibili). Ecco così che per Oddo, bravo a dare in avvio solidità e una precisa identità alla squadra che era ancora in costruzione, scatta ora l'ora delle scelte. Diversi sono infatti i grifoni in ballottaggio in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 14 settembre (ore 15) al 'Curi'.

ARMI IN PIÙ - Il primo nodo da sciogliere è quello del modulo anche se per diversi motivi - dallo sforzo fatto per riportare in biancorosso Falcinelli al fatto che si giocherà in casa, alla fine l'allenatore dovrebbe optare per le due punte. Una scelta che finirebbe per penalizzare Capone, impegnato tra l'altro in questi giorni con la Nazionale Under 20 e assente alla ripresa degli allenamenti come il rumeno Dragomir e il regista Carraro che i è reso protagonista con la maglia dell'Under 21. In attesa del loro rientro, non sembra impossibile che il Balic visto al 'Franchi' possa già strappare una maglia a uno dei due davanti alla difesa o da interno. Occhio però anche a Nicolussi o alla soluzione Di Chiara, che Oddo ha provato diverse volte mezzala e potrebbe essere sostituito da Nzita sul lato mancino di una difesa in cui invece difficilmente Sgarbi (bravo a Firenze) riuscirà a scalzare Gyomber o Angella. Meno certezze invece nel reparto offensivo: per l'eventuale ruolo di trequartista si giocherebbero il posto Fernandes e Buonaiuto mentre davanti Falcinelli (pronto con la sua maglia numero 8) e Melchiorri entrerebbero in ballottaggio per affiancare Iemmello.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI - Già in vendita online intanto i biglietti per Perugia-Juve Stabia, in programma sabato 14 (ore 15) allo stadio 'Renato Curi'. I tagliandi saranno disponibili fino al giorno della gara sul sito 'Ticket One' con modalità 'stampa a casa' fino al giorno della gara, e nelle seguenti ricevitorie autorizzate: Soprano Pietro, viale San Sisto 38/LM, Perugia; Terradura Danilo, via Umbria 61/B, Perugia; La Dea Bendata, viale San Sisto 38, Perugia; Piccadilly Box Office, centro comm.le Collestrada, via della Valtiera 181, Perugia; Tabaccheria 18, via Mario Angeloni 40, Perugia; Formica Maurizio, via Ulisse Rocchi 50, Perugia; Moretti Curzio, via Patrono d’Italia, Assisi; Battistini Paolo, Via Dei Molini 1, Magione; Tabaccheria Sebastiani, viale della Rimembranza 9/11, Gubbio; La Tabaccheria, via Leonardo Da Vinci, 87, Gubbio. Da mercoledì 11 settembre poi i tagliandi potranno essere acquistati presso i botteghini del 'Curi' nei seguenti orari: mercoledì 11 settembre ore 16-19); giovedì 12 e venerdì 13 settembre ore 10-13 e ore 16-19; sabato 14 settembre dalle ore 10 fino a inizio gara. Ancora qualche giorno a disposizione infine per abbonarsi, con la campagna 'Grifo Robot' (superata quota 5.000 tessere, si punta a superare le 5.500 della passata stagione) che resterà aperta fino a venerdì.