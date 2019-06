Serie B, Perugia calcio: matrimonio per Oddo, divorzio per Verre. A meno che...

"Amore che vieni, amore che vai" cantava Fabrizio De André e i suoi versi sembrano parlare del Perugia di oggi. Da una parta un Massimo Oddo capace di affascinare fin da subito il presidente Massimiliano Santopadre e i suoi tifosi, che il 14 giugno lo hanno tempestato di messaggi per il suo 43esimo compleanno e per il matrimonio celebrato nello stesso giorno a Capri (auguri mister!), dall'altra un Valerio Verre che difficilmente vestirà ancora la maglia del Grifo dopo essersi consacrato da trequartista in biancorosso (12 gol e 6 assist in 36 partite).

LA RINUNCIA - Nelle ultime ore infatti il Perugia ha deciso di abbandonare il progetto di un suo riscatto dalla Sampdoria, rinunciando ad esercitare il proprio diritto (c'è tempo fino al 19 giugno) per una cifra di 2,2 milioni. Tanti soldi, ma a frenare la società è stato piuttosto l'elevato ingaggio percepito da Verre in Liguria (700mila euro). Difficile trovare un punto d'incontro pur immaginando la volontà di fare un sacrificio da parte del calciatore che comunque - a 25 anni e dopo un grande campionato - ha voglia di giocarsi le sue chance in A con la Samp dove arriverà un nuovo allenatore (quasi certamente Eusebio Di Francesco). Una missione comunque difficile per Verre, che con Nesta è esploso nel suo nuovo ruolo e vorrebbe continuare a giocare nella stessa posizione. Molto dipenderà dal modulo che adotteranno i blucerchiati e molto dal talento scuola Roma: se non riuscità a convincere a Genova, potrebbe essere di nuovo girato in prestito a fine mercato e a quel punto il Grifo - che nel frattempo monitora il 28enne Schenetti del Cittadella e altri trequartisti - proverebbe a inserirsi di nuovo nella corsa.