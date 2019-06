Serie B, Perugia: il Grifo ha scelto la sede del ritiro, da definire solo i dettagli

Alla fine a spuntarla dovrebbe essere Pietralunga. Questa molto probabilmente la scelta del Perugia, che avrebbe deciso di andare in ritiro nello splendido borgo umbro dell'Alto Tevere dove è già stato spesso in passato (con il tecnico Andrea Camplone prima, con Pierpaolo Bisoli e Cristian Bucchi poi) così come del resto era stato spesso anche a Sarnano. Quella della località marchigiana, che aveva ospitato i Grifoni anche l'estate scorsa con Alessandro Nesta, era l'altra candidatura forte dopo che era stata presa in considerazione anche Roccaporena di Cascia. Il dado però, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe stato tratto e mancherebbero ormai solamente i dettagli prima dell'annuncio che ufficializzerà la scelta di Pietralunga, dove il Perugia del nuovo allenatore Massimo Oddo (il raduno dei biancorossi è in programma per il 10 luglio) muoverà dunque i suoi primi passi verso la nuova stagione di Serie B.