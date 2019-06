Serie B, Perugia calcio: ecco le amichevoli in programma a Pietralunga. Il 30 luglio la prima al Curi

Ora è ufficiale: il Perugia svolgerà la preparazione a Pietralunga e il ritiro durerà due settimane circa, dal 17 al 30 luglio. E in attesa della presentazione del nuovo tecnico Massimo Oddo prevista per lunedì 24 giugno (ore 11:30 all’interno della sala conferenze del museo, insieme al responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti e con in gresso riservato solo agli addetti ai lavori), il club biancorosso ha comunicato anche le date delle amichevoli con relativi avversari:

Domenica 21 luglio: test contro una squadra locale

Mercoledì 24 luglio: test contro una squadra dilettantistica

Sabato 27 luglio: amichevole con il Cesena

Martedì 30 luglio: amichevole contro lo Spezia allo stadio 'Renato Curi'