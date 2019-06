Serie B, Perugia calcio: -2 alla campagna abbonamenti, t-shirt speciale ai primi 3.000

Meno due giorni al via della campagna abbonamenti del Perugio, che ha scelto lo slogan 'Grifo Robot' (apprezzatissimo dai tifosi) e ha deciso di fare un regalo ai primi 3.000 che sottoscriveranno l'abbonamento e riceveranno una speciale t-shirt realizzata in collaborazione con l'Insurance Partner Vittoria Assicurazioni. Giovedì 27 giugno scatterà la vendita con diritto di prelazione con la biglietteria del Curi aperta dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e 16-19) e poi il sabato mattina (a parte il 6 luglio quando sarà aperta anche di pomeriggio). La vendita liberà prenderà poi il via il 22 luglio e tutti gli abbonati riceveranno un cappellino ufficiale dell'Ac Perugia e un buono sconto di 10 euro da utilizzare presso l'AC Perugia Store.

